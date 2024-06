Ato em Diadema marca lançamento nacional do Periferia Viva

Diadema vai sediar neste sábado (8) o lançamento nacional do programa Periferia Viva, do governo federal, de qualificação de núcleos habitacionais, que em Diadema vai destinar R$ 200 milhões para investimento nos núcleos Gazuza e Marilene.

O evento vai contar com a presença do prefeito José de Filippi Jr e de Guilherme Simões, secretário nacional de Periferia do Ministério das Cidades. O Periferia Viva está no pacote do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e vai destinar R$ 18,3 bilhões para 532 municípios do país.

“Os núcleos Gazuza e Marilene vão passar por grandes intervenções, com obras de urbanização e de infraestrutura de mobilidade, construção de moradias, contenção de encostas, melhorias habitacionais e criação de espaços de lazer e de uso comunitário, entre outros benefícios”, disse Patrícia Cavalcanti, secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

A proposta para o núcleo do Gazuza prevê a instalação de redes de água e esgoto, sistema de drenagem e pavimentação, e melhoria em 556 moradias. A atual fonte de água será remodelada para abrigar um espaço de área verde e de lazer, e a mobilidade vai melhorar com a criação de uma rua ligando duas importantes avenidas.

As cerca de 100 famílias removidas serão reassentadas em prédio que no pavimento térreo terá uma base de atendimento de saúde como ponto de apoio à UBS.

O núcleo do Marilene também vai passar pela melhoria da infraestrutura e serão criados novos espaços comunitários, de lazer e comerciais. As ações voltadas à mobilidade vão possibilitar a circulação de veículos de emergência e de transporte coletivo. A escadaria no centro do núcleo será substituída por escada rolante, com a abertura de áreas comerciais. As famílias removidas serão reassentadas em prédio a ser construído em área dentro do núcleo.

“A eliminação das situações de risco nos núcleos e da precariedade das moradias vai possibilitar aos moradores a obtenção da titulação do imóvel”, disse Patrícia.

A secretária comentou que uma das virtudes do Periferia Viva é a possibilidade de promover a realização integrada das políticas sociais, que resolvem os problemas e melhoram a qualificação urbana. “Nosso ponto de partida para essa integração é o CEU de Diadema, um equipamento público que agrega atividades de educação, cultura, esporte e lazer, e vai servir à toda comunidade”, concluiu.

Não por acaso o lançamento do Periferia Viva vai acontecer ao lado do CEU de Diadema, na rua Antônio Cardoso de Barros, altura do número 20, neste sábado, dia 8, a partir das 9 horas.