Ato de Apoio à Anistia em Copacabana Mobiliza Público Abaixo do Esperado

Uma manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para apoiar a proposta de anistia aos participantes dos ataques golpistas de 8 de janeiro reuniu aproximadamente 30 mil pessoas, conforme levantamento realizado pelo Datafolha.

Bolsonaro havia projetado um público de um milhão de apoiadores para o evento realizado no domingo (16) na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. No entanto, a Polícia Militar do estado, sob o comando do bolsonarista Cláudio Castro (PL), divulgou um número de 400 mil presentes, sem fornecer explicações sobre a metodologia utilizada para chegar a essa estimativa.

O Datafolha fez sua avaliação com base em imagens aéreas capturadas às 11h10, mais de uma hora após o início programado do ato, momento em que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fazia seu discurso. Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes cerca de meia hora depois.

Durante sua fala, o ex-presidente reconheceu que o número de participantes na manifestação atual era inferior ao registrado no evento bolsonarista realizado em 7 de setembro de 2022.

Os manifestantes ocuparam as pistas da Avenida Atlântica entre as ruas Constante Ramos e Xavier Silveira. Parte do público também se espalhou pela areia da praia, próximo ao carro de som que estava posicionado no cruzamento entre a Avenida Atlântica e a Rua Bolívar.

A área ocupada pelos participantes somou 25 mil metros quadrados e foi classificada pelo Datafolha em três categorias: alta densidade, média densidade e dispersão, com base nas imagens aéreas coletadas.

A estimativa do instituto indicou que cerca de 30 mil pessoas estiveram presentes no ato, representando apenas 3% do público inicialmente previsto por Bolsonaro. O Datafolha ainda destacou que, caso o espaço estivesse completamente lotado, caberiam até 175 mil pessoas, considerando uma densidade máxima irrealista de sete indivíduos por metro quadrado.

Além disso, o Monitor do Debate Político do Cebrap e a ONG More in Common calcularam que a presença no ato foi de 18,3 mil pessoas, um número inferior a 2% da expectativa do ex-presidente. Essa medição foi realizada no horário considerado pico do evento, às 12h, utilizando fotos capturadas por drones e tecnologias de inteligência artificial.

No ato bolsonarista anterior, realizado em 7 de setembro do ano passado, o público foi estimado em 64,6 mil pessoas.

A manifestação ocorreu sob temperaturas elevadas, resultando em algumas pessoas passando mal e necessitando de atendimento médico.

Em sua intervenção, Bolsonaro afirmou que não pretende deixar o Brasil e que se considera um “problema para eles”, referindo-se à situação política atual. Ele pediu que seus apoiadores continuem lutando caso algo adverso ocorra com ele.

O ex-presidente também criticou as investigações relacionadas ao suposto golpe de 2022, pelas quais ele foi denunciado ao STF (Supremo Tribunal Federal). “Se eu estivesse aqui [no Brasil] no dia 8 de janeiro, estaria preso ou talvez morto”, declarou durante seu discurso.

Bolsonaro insinuou ainda que sua campanha nas eleições passadas foi prejudicada por ações do então presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes. Ele argumentou que sua capacidade de divulgação foi severamente limitada enquanto seus opositores podiam realizar campanhas sem restrições.

Em relação ao futuro político, o ex-presidente mencionou que a próxima eleição em 2026 deve ser conduzida com imparcialidade e defendeu a ideia de que “eleições sem Bolsonaro significam negar a democracia no Brasil”. Para a disputa do próximo ano, Kassio Nunes Marques, indicado ao STF por Bolsonaro, assumirá a presidência do TSE.