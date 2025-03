Atlético Mineiro anuncia renovação do contrato de Alan Franco até 2027

Na tarde desta segunda-feira, 24 de outubro, o Atlético Mineiro oficializou a renovação do contrato do volante Alan Franco, que se tornará válido até 2027. A decisão reflete a importância do jogador no esquema tático da equipe sob a liderança do treinador Cuca.

Alan Franco chegou ao Atlético em 2020 e, após um período inicial de adaptação, enfrentou desafios em sua trajetória no clube. Em 2021, o volante foi emprestado ao Charlotte FC, dos Estados Unidos, quando não estava entre as preferências da comissão técnica. Em seguida, em 2022, ele jogou pelo Talleres, da Argentina, onde teve a chance de ganhar mais experiência e ritmo de jogo.

O retorno de Cuca ao comando do Atlético foi um divisor de águas na carreira de Franco. Sob a orientação de Gabriel Milito, o jogador recebeu novas oportunidades e rapidamente se estabeleceu como um membro fundamental do elenco. Atualmente, ele é considerado uma das principais peças da equipe.

Até o momento, Alan Franco disputou um total de 128 partidas pelo Atlético Mineiro e marcou três gols, destacando-se por sua versatilidade e empenho em campo. Com a extensão do seu contrato, o volante reafirma seu compromisso com o clube e seus objetivos para os próximos anos.