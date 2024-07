Atlético-MG vence São Paulo por 2 a 1

O Atlético-MG voltou a mostrar força na Arena MRV, venceu o São Paulo por 2 a 1 e, além de espantar a má fase no Campeonato Brasileiro, quebrou uma série de quatro jogos de invencibilidade por parte da equipe tricolor. Vargas abriu o placar, Lucas deixou tudo igual, e Paulinho, com um gol de barriga, decretou o resultado.

Os mineiros ampliaram um jejum amargo dos paulistas: o Tricolor não supera o Galo desde 2020 em Minas Gerais, o tabu é ainda maior, com uma sequência invicta de quase oito anos por parte dos mandantes.

O Atlético-MG não vencia havia três jogos. Além disso, não ganhava diante de sua torcida desde o fim de maio.

Com o resultado, os comandados de Gabriel Milito chegaram aos 21 pontos e se colocaram na metade inicial da tabela, na 10ª posição.

O elenco de Luis Zubeldía, por outro lado, estacionou nos 27 pontos e deixou a vaga no G4 para o Bahia, que venceu na rodada e subiu na classificação.

Os dois clubes só voltam a campo na semana que vem pelo Brasileirão. O São Paulo recebe o Grêmio na quarta (17), enquanto o Atlético-MG encara, fora de casa, o Juventude no dia anterior.

O JOGO

O 1° tempo teve trocação, toque de Lucas e erros são-paulinos. Os visitantes vacilaram e foram punidos no início com Vargas, mas o camisa 7 surgiu em meio a um tumulto dentro da área e empatou. O problema para Zubeldía é que Ferreirinha desperdiçou uma oportunidade clara e, já nos acréscimos, Paulinho contou com boa dose de sorte para recolocar o Galo em vantagem.

Na etapa final, a expulsão de Alan Franco prejudicou os planos do Tricolor, que parou em Matheus Mendes nas poucas vezes em que conseguiu conectar jogadas ofensivas. O Galo, por outro lado, apostou nas bolas paradas para incomodar o adversário até o apito final.

GOLS E DESTAQUES

Galo forte e goleador. O Atlético-MG começou o jogo apertando um acuado São Paulo, que sofreu com combinações de jogadas pela direita e foi vazado aos 12 minutos. Após falta de Luiz Gustavo em Vargas de muito longe, Hulk chamou a responsabilidade e encheu o pé. Rafael, que voltou após oito jogos ausente por convocação à Copa América, espalmou para dentro da área e o próprio Vargas, oportunista, abriu o placar no rebote: 1 a 0.

Lucas responde e empata na raça. Os visitantes não demoraram para igualar: após escanteio cobrado da ponta esquerda, a bola ficou pipocando em meio às divididas e caiu nos pés de Lucas, que girou o corpo em meio ao tumulto e, com muita agilidade e habilidade, deu um toquinho no canto da meta defendida por Matheus Mendes: 1 a 1.

Assim não, Ferreirinha… O São Paulo teve tudo para virar o marcador com Ferreirinha, que fez quase tudo certo: ele interceptou um passe ainda na defesa atleticana, arrancou, driblou um zagueiro e ficou cara a cara com o goleiro rival. Na hora de ganhar nota 10, no entanto, chutou fraco e consagrou adversário, que fez a defesa em dois tempos. O ponta ainda ficou perto aos 35 minutos ao concluir um contra-ataque que acabou em chute desviado.

Scarpa arrisca (e Rafael vai bem). Os donos da casa não deixaram o Tricolor controlar o jogo e, usando e abusando das jogadas pelas laterais, assustou duas vezes com Scarpa —ambas em tentativas de fora da área. Primeiro, o camisa 6 errou o alvo de Rafael, mas depois acertou o gol e forçou o são-paulino a fazer boa defesa e ceder, desta vez, o escanteio.

Paulinho dá sorte e marca. O Atlético-MG voltou a ficar em vantagem no último lance antes do intervalo. Após erro de Igor Vinícius, os mineiros rodaram a bola e acionaram Scarpa, que cortou para dentro e bateu. Para a sorte dos comandados de Milito, a bola desviou em Alan Franco e na barriga de Paulinho antes de morrer nas redes de Rafael: 2 a 1.

Alan Franco pisa em Otávio e é expulso. Depois de Arana e Ferreirinha assustarem nos minutos iniciais do 2° tempo, o São Paulo perdeu uma suas principais referências defensivas: Alan Franco. O zagueiro acabou pisando no tornozelo de Otávio ainda no meio de campo e chegou a tomar cartão amarelo de Marcelo de Lima Henrique. A punição aumentou após alerta do VAR, e o árbitro expulsou o argentino.

Matheus Mendes se agiganta. O goleiro do Atlético-MG fez dois milagres seguidos aos 20 minutos, quando Luiz Gustavo desarmou ainda no campo de ataque e disparou. O volante finalizou e, inicialmente, Matheus Mendes mostrou reflexo e espalmou. No rebote, o atleticano agiu rápido, levantou e bloqueou Luciano já na região da pequena área.

Zubeldía põe Tricolor para frente, mas… Incomodado com a derrota, o técnico do São Paulo optou por não repor sua zaga com jogadores de origem: Luiz Gustavo foi recuado, e o argentino acionou Nestor e Rato nos lugares de Ferreirinha e Luciano, preenchendo seu meio de campo sem perder tanta força ofensiva. Rafinha, depois de três meses afastado por lesão, também entrou, assim como André Silva e Erick, mas as alterações não alteraram o cenário até o apito final.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2×1 SÃO PAULO

ATLÉTICO-MG:

Matheus Mendes; Saravia, Bruno Fuchs, Battaglia e Arana; Otávio, Alan Franco e Scarpa; Vargas (Cadu), Paulinho (Palacios) e Hulk. T.: Gabriel Milito

SÃO PAULO:

Rafael; Igor Vinícius (Rafinha), Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Alisson, Lucas (Erick), Luciano (Nestor) e Ferreirinha (Rato); Calleri (André Silva). T.: Luis Zubeldía

Estádio: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Juiz: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Leone Carvalho Rocha

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Cartões amarelos: Battaglia, Hulk (CAM); Luis Zubeldía, Luiz Gustavo (SPO)

Cartões vermelhos: Alan Franco (SPO)

Público: 28.772

Gols: Vargas (CAM), aos 12 min do 1° tempo; Lucas (SPO), aos 17 min do 1° tempo; Paulinho (CAM), aos 47 min do 1° tempo