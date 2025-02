Atlético-MG deslancha no fim, elimina o Tocantinópolis e avança na Copa do Brasil

Na última terça-feira (18), o Atlético Mineiro conquistou uma vitória suada ao derrotar o Tocantinópolis por 2 a 0 em um duelo eliminatório da primeira fase da Copa do Brasil. A partida ocorreu no Estádio Ribeirão, localizado a 570 km de Palmas, capital do Tocantins.

Os gols que garantiram a classificação do Galo foram anotados por Hulk, que converteu um pênalti, e Rony, que selou a vitória na parte final do confronto. O jogo evidenciou a sólida defesa do time tocantinense, que impôs dificuldades ao Atlético-MG, limitando suas opções de passes e criação de jogadas ofensivas.

Com essa vitória, o Atlético-MG se prepara para enfrentar o vencedor do embate entre Independência, do Acre, e Manaus na próxima fase da competição, marcada para ocorrer em 5 de março.

Como foi a partida?

Em meio à disputa das semifinais do Campeonato Mineiro, o treinador Cuca optou por preservar Hulk, que iniciou o jogo no banco de reservas. Essa decisão abriu espaço para Rony atuar como titular pela primeira vez no Atlético-MG. O atacante ex-Palmeiras mostrou empenho durante o primeiro tempo; no entanto, suas tentativas de gol foram frustradas pela eficiente linha defensiva do Tocantinópolis.

A equipe tocantinense demonstrou uma forte organização defensiva, fazendo com que o Atlético-MG enfrentasse sérias dificuldades para finalizar. Curiosamente, foi o Verdão do Norte que esteve mais perto de abrir o placar aos 23 minutos da primeira etapa, quando o zagueiro Pedrão quase marcou após um escanteio, mandando a bola raspando a trave esquerda do goleiro Éverson.

Para o segundo tempo, o Atlético-MG fez duas alterações logo após o intervalo: Hulk entrou em campo no lugar de Deyverson e Rubens substituiu Gabriel Menino. Apesar dessas mudanças, a equipe ainda encontrou dificuldades em converter sua posse de bola em oportunidades claras de gol. O Tocantinópolis manteve sua estratégia defensiva, visando levar a partida para os pênaltis.

No entanto, já nos minutos finais do jogo, uma falta na área cometida por Magnum sobre Rony resultou em um pênalti para o Galo. Hulk não decepcionou e, com uma cobrança precisa após uma paradinha, abriu o placar aos 38 minutos. Nos acréscimos, Hulk voltou a ser protagonista ao criar uma jogada decisiva que deixou Rony em posição privilegiada para marcar seu primeiro gol pelo clube mineiro.