O Atlético-MG consolidou sua posição de destaque no Campeonato Mineiro ao conquistar sua nona vitória consecutiva, após um impressionante desempenho contra o América-MG, realizado no último sábado. Este resultado coloca o clube em uma posição privilegiada, já que é a maior sequência de triunfos entre os 20 clubes da Série A do futebol brasileiro.

Na partida, o Galo impôs uma goleada de 4 a 0 sobre o rival, solidificando ainda mais seu status como favorito na competição. Com esse triunfo, o Atlético ultrapassou o Vitória, que havia alcançado oito vitórias seguidas, mas viu sua sequência interrompida com um empate.

A campanha invicta do Atlético no Campeonato Mineiro é notável: em dez jogos disputados, o time acumula nove vitórias e um empate, contabilizando 22 gols marcados e apenas dois sofridos. Isso resulta em um aproveitamento superior a 90%, evidenciando a eficiência tanto do ataque quanto da defesa.

“É um início de ano muito significativo. Todo jogador sonha em começar a temporada dessa forma. Para isso, é necessário muito esforço e comprometimento. Estamos tendo um começo excepcional”, declarou um membro da equipe.

A sólida defesa do Atlético, que se destacou ao não sofrer gols em sete partidas consecutivas, conta com jogadores-chave como Everson, Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana. Simultaneamente, o trio ofensivo formado por Rony, Hulk e Cuello tem sido crucial para a equipe, contribuindo com 14 dos 22 gols marcados até agora na competição.

“Estou muito satisfeito com este momento tanto individualmente quanto em grupo. Estamos nos conhecendo aos poucos e trabalhando continuamente. Queremos mais”, afirmou um dos atacantes.

Com a meta de alcançar a décima vitória consecutiva, o Atlético-MG se prepara para enfrentar novamente o América-MG no próximo sábado, pelo segundo jogo da decisão do Mineirão. Na partida anterior, o Galo obteve uma vantagem significativa ao vencer por 4 a 0 e pode até perder por três gols de diferença para garantir o título.