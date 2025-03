Atlético-MG anuncia a contratação do zagueiro Vitor Hugo

Na tarde desta quarta-feira, 12 de abril, o Atlético Mineiro confirmou a chegada do zagueiro Vitor Hugo, de 33 anos, que se junta ao clube por meio de um empréstimo proveniente do Bahia. O defensor é o décimo reforço da equipe para a temporada de 2025, com contrato estabelecido até dezembro deste ano.

Em suas primeiras declarações como jogador do Galo, Vitor Hugo expressou entusiasmo e compromisso com a equipe: “Espero representar dentro de campo toda essa Massa Atleticana. Estou feliz de estar aqui e ansioso para começar a treinar logo, rever os amigos, o professor Cuca, e estar na ativa para ajudar o Atlético”.

Natural do Santo André, Vitor Hugo acumulou uma rica trajetória no futebol brasileiro e internacional. Ele passou por clubes como Sport, Ceará, América e Palmeiras, onde se destacou ao conquistar a Copa do Brasil em 2015 e ao ser peça-chave no título do Brasileirão em 2016 sob a orientação do técnico Cuca. Sua carreira também inclui uma segunda passagem pelo Palmeiras, durante a qual contribuiu para a conquista da Libertadores em 2020.

No cenário internacional, o zagueiro teve duas temporadas na Fiorentina, antes de retornar ao Brasil para jogar novamente no Palmeiras. Após sua segunda etapa no clube paulista, ele seguiu para a Europa, onde defendeu o Trabzonspor na Turquia, sendo parte da equipe campeã nacional em 2022. No ano passado, Vitor Hugo foi emprestado ao Panathinaikos, da Grécia, onde ajudou o time a conquistar a Taça da Grécia.

Com sua chegada ao Atlético-MG, ele visa fortalecer a linha defensiva do time nas competições que estão por vir: Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Além de Vitor Hugo, o Galo já havia realizado outras nove contratações nesta temporada: Gabriel Menino, Patrick, Natanael, Júnior Santos, Tomás Cuello, Caio, Rony, Ivan Román e João Marcelo.