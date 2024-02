Atlético: Hulk lidera três estatísticas individuais no Brasileirão 2023

O atacante Hulk teve mais um ano individual de destaque em 2023. Com base no Campeonato Brasileiro, o jogador conseguiu liderar diversos quesitos nas estatísticas da competição.

Inclusive, o craque teve uma ótima temporada, que se refletiu nas casas de apostas e nos gramados. Na premiação organizada pela ESPN, a Bola de Prata, ele foi um dos nomes que concorreu como melhor jogador.

Vale lembrar que o jogador do Atlético Mineiro participou de 34 dos 38 jogos do Galo, levando o clube até a classificação direta para a Copa Libertadores. Foram 26 participações diretas em gols, com 15 bolas nas redes e 11 assistências, fundamental na campanha de recuperação no segundo turno.

O Atlético fechou a competição em terceiro lugar com 66 pontos, após 19 vitórias, nove empates e 10 derrotas. O clube ainda teve a defesa menos vazada, com 32 gols, e o quinto melhor ataque, anotando 52.

Hulk liderou o Brasileirão em três estatísticas

O atacante do Atlético Mineiro, Hulk, liderou o Campeonato Brasileiro 2023 em três estatísticas. A primeira foi nos duelos individuais ganhos, com 279 confrontos. Como comparação, o segundo colocado, Deyverson, do Cuiabá, teve 245, 34 a menos. Apesar de ter desistido da braçadeira de capitão, para não prejudicar o time, o jogador continuou liderando em diversos sentidos.

Outros números foram nas chances claras criadas. Hulk teve 13, empatado com Eduardo, do Botafogo. Arrascaeta e Gerson, do Flamengo, e Raphael Veiga, do Palmeiras, ficaram com 12 oportunidades.

Outro número importante foram as assistências. Com 11, Hulk dividiu o posto de “garçom do Brasileirão” com Luis Suárez. Em seguida, veio Pavón, também do Atlético Mineiro, empatado com Gerson, do Flamengo.

Saindo do Brasileirão e focando na temporada toda, Hulk teve 59 jogos em 2023, com 30 gols e 14 assistências. Já no geral, em três anos de Atlético Mineiro o jogador soma 173 jogos, 95 gols e 32 assistências, números absurdos.

Além disso, Hulk é tricampeão do Campeonato Mineiro, vencedor da Supercopa, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro em 2021. A média no Galo é de dois títulos por temporada. Os números comprovam toda a importância do jogador para o Galo, onde tem contrato até dezembro de 2024, com a possibilidade de extensão por mais um ano.

Jornal Espanhol aponta seleção do Brasileirão com quatro jogadores do Galo

O jornal espanhol AS fez a sua lista de craques do Campeonato Brasileiro 2023. De acordo com a publicação, a seleção foi a seguinte:

Everson (Atlético Mineiro); Maurício Lemos (Atlético Mineiro), Piquerez (Palmeiras) e Adryelson (Botafogo); Zé Rafael (Palmeiras), Carlos Eduardo (Botafogo), Gerson (Flamengo) e Raphael Veiga (Palmeiras); Hulk (Atlético Mineiro); Paulinho (Atlético Mineiro); e Suárez (Grêmio).

Apesar do sistema diferente do Brasil, com três jogadores na linha defensiva e um deles como lateral, a seleção mostra como Hulk e os jogadores do Galo tiveram uma boa atuação na competição, principalmente no segundo turno.

Vale destacar que em 2024 o Atlético Mineiro disputará o Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série A e a Copa Libertadores.