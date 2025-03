Atlético enfrenta o Manaus em busca de avanço na Copa do Brasil e reforço financeiro

Na noite desta quarta-feira, 5 de abril, às 19h30 (horário de Brasília), o Atlético Mineiro entrará em campo para enfrentar o Manaus, em um confronto que possui significados tanto esportivos quanto financeiros. A equipe, sob a liderança do técnico Cuca, busca avançar na Copa do Brasil, onde a classificação para a terceira fase asseguraria ao clube uma premiação de R$ 2.315.250.

Até o momento, o Galo já garantiu R$ 1.543.500 pela participação na primeira fase e mais R$ 1.874.250 pela segunda fase do torneio. Portanto, um eventual avanço nesta etapa poderia resultar em um aporte total de R$ 5,7 milhões ao caixa do clube, o que reforçaria significativamente suas finanças.

No entanto, a equipe não contará com a presença do atacante Hulk para este jogo decisivo. O jogador, que é uma das principais estrelas da equipe, sofreu uma lesão na coxa direita e permanece em tratamento. Fontes próximas ao clube informaram que ele também deverá desfalcar a equipe no próximo compromisso contra o América, marcado para sábado (8), que é o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Apesar disso, espera-se que Hulk esteja disponível para a partida decisiva no sábado seguinte.

Em sua ausência, Cuca optou por escalar Deyverson como substituto no ataque. Assim, a formação ofensiva da equipe será composta por Cuello, Rony, Gustavo Scarpa e Deyverson.

Apesar da baixa de Hulk, o treinador poderá contar com Gustavo Scarpa, que se recuperou de uma dor no tornozelo direito e participou dos treinos nos últimos dias com seus colegas de equipe. Sua presença em campo está garantida para este confronto crucial.