Atletas patrocinados pela OSSEL falam sobre suas carreiras e expectativas para Paris 2024

A OSSEL Assistências reuniu, na última quinta-feira (30), seus atletas patrocinados que participarão dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. O encontro realizado no restaurante Mont Cristo, em Santo André, uniu nomes do atletismo, ginástica e boxe que irão representar o Brasil na França a partir de 26 de julho do ano que vem.

Reconhecendo a importância do esporte para a qualidade de vida e o seu papel em transformar vidas, a OSSEL investe em atletas já há 20 anos, segundo Karyn Paiva, ex-atleta do voleibol e gerente de marketing esportivo da empresa. Hoje a assistência patrocina Arthur Zanetti, ginasta medalhista de ouro em Londres 2012, três atletas do boxe — Luiz Gabriel, Wanderley Holyfield e Abner Teixeira — e Vitoria Rosa, Jucilene Lima, Izabela da Silva e Juliana Campos, de diferentes modalidades dentro do atletismo. Caroline Santos, do taekwondo, e Daniel Cargnin, judoca medalhista de bronze em Tóquio, também recebem o patrocínio mas não puderam participar do evento desta quinta.

“Não é uma novidade para mim a OSSEL estar em Paris,” declara Karyn. “Isto é a concretização de todo o nosso trabalho.” Cesar Marchetti, diretor da empresa, é admirador dos esportes — praticando, casualmente, modalidades como o tênis. “A valorização dos atletas está sempre muito aquém do que eles merecem,” afirma Marchetti. “Vamos melhorar o apoio para que eles tenham uma performance melhor e que tragam muito mais conquistas.

Investimento da OSSEL a diferença

Com um investimento inicial de R$ 300 mil reais no grupo, o valor pode aumentar a depender dos resultados alcançados. No total, a OSSEL aplica, anualmente, cerca de R$ 2 milhões em diferentes modalidades esportivas. Para Cesar, o incentivo pode ser ainda um pontapé inicial para que outras empresas façam investimentos semelhantes. “Na hora que começamos a divulgar, só por eles estarem usando a marca, parece que chama outras empresas para ajudar.”

Abner Teixeira, boxeador nascido em Osasco, São Paulo, e medalhista de bronze na categoria peso-pesado em Tóquio 2020, conta que o apoio impacta de maneira direta no dia a dia do atleta. “A vida do atleta de alto rendimento hoje em dia envolve muitos custos,” conta o lutador. “Ter um projeto de iniciativa privada [dando o incentivo] é muito bom e tomara que a OSSEL abra o caminho para outras empresas também verem a gente.”

O apoio dado pelo grupo aos atletas inclui acesso a suplementos, material esportivo, acesso a profissionais como nutricionistas e psicólogos do esporte, além do auxílio em custos como deslocamentos e hospedagem.

Além da equipe olímpica, a OSSEL patrocina também equipes de futebol, como o Esporte Clube Santo André e o São Bento Futebol Clube, de Sorocaba; dez tenistas e possui uma série de outros projetos, inclusive sociais, Karyn diz ainda que ela recebe cerca de 15 pedidos de patrocínio por semana, e que a empresa pretende continuar expandindo seu alcance no esporte.