Atletas e técnico do Atletismo Paralímpico do SESI-SP são convocados para os Jogos de Paris

Aser Ramos (salto em distância e 100 metros classe T36), Paulo Henrique Reis (100 metros T13), Gabriela Mendonça (100 metros classe T13) e Lucas Lima (400 metros T47) são os nomes do Atletismo do Sesi-SP convocados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para as Paralimpíadas de Paris. O Anúncio foi feito no último dia 11/07, e acompanhado por parte da equipe do Sesi Santo André, unidade de treinamento dos atletas. Além deles, o técnico da equipe, Daniel Biscola, foi convocado para integrar a delegação brasileira.

“Recebi a convocação com muita felicidade. Foi muito suor derramado até chegar a esse momento. Ter meu nome inscrito para participar de uma competição tão importante é uma honra, assim como representar o Sesi, o estado de São Paulo e todo Brasil”, comemorou Aser, que vai para sua segunda Paralimpíada. O atleta segue com o treinamento por aqui até a data do embarque para a França e fala de suas expectativas. “Ah, elas são muito altas, sempre competi para vencer e quero buscar uma medalha, não importa a cor. Vou dar o meu melhor e sei que tenho capacidade pra isso. Estou focado como jamais estive”, completou.

Também pela segunda vez na maior competição esportiva do planeta, Lucas Lima não quer perder o foco. “Minha felicidade é imensa! Quero muito agradecer a todos que vêm me apoiando, a equipe multidisciplinar e o treinador Daniel Biscola. A minha expectativa é a melhor possível. Pode contar que eu vou entregar meus 100%”, adiantou.

Emocionado, Daniel Biscola agradeceu ao Sesi-SP e à torcida. “Não iremos sozinhos pra lá. Vamos levar na bagagem um pouquinho de cada atleta que ficou no Sesi, dos usuários, dos alunos da escola, de todos os funcionários e equipe técnica. Esperamos de alguma forma poder representá-los lá em Paris”, disse. O treinador está indo para os Jogos pela segunda vez como integrante da delegação, mas já tem experiência por ter acompanhado atletas em outras edições.

Os estreantes Paulo Henrique e Gabriela Mendonça estão ansiosos para o início dos jogos. “É um sonho de criança que se tornou ainda mais forte com 16 anos, quando eu comecei no esporte paralímpico. Vestir a camisa do Sesi, esse time grandioso. Além de poder representar o Brasil é motivo de muita alegria”, disse Gabriela. “Estou muito feliz e focado para continuar nos treinos, pois temos pouco mais de um mês para representar muito bem nosso país, nosso estado, nossa cidade e também o Sesi”, finalizou Paulo Henrique.