Atletas do vôlei feminino dos EUA sofrem acidente de carro em Paris

As Olimpíadas 2024 já acabaram e muitos atletas continuam em Paris curtindo as belezas da cidade. Só que para duas jogadoras de vôlei feminino dos Estados Unidos, a estadia não terminou bem. Jordan Larson e Micha Hancock sofreram um acidente de carro enquanto voltavam para um hotel após uma comemoração em equipe pela medalha de prata, partida disputada contra a Itália no domingo (11). Só nesta quarta-feira (14) que a dupla tornou público o episódio.

Hancock, 32, foi quem compartilhou primeiro os detalhes sobre o acidente em suas redes sociais. Ela disse que as duas estavam em um carro de aplicativo, que bateu em um poste. “Foi tudo muito rápido e ainda bem que a Larson estava lá. Ela cuidou de mim. Pessoal, cuidem de vocês e de seus familiares. Utilizem cinto de segurança”, disse a levantadora. Os Estados Unidos tiraram o Brasil da disputa pela medalha de ouro. A seleção comandada por José Roberto Guimarães ficou com o bronze.

Ela mostrou ter ficado com o olho roxo e alguns ferimentos não tão leves como imaginava, mas não disse quais eram as lesões. “Definitivamente, saio dessa feliz por estar viva. Sofri algumas lesões, mas me recuperarei delas em meses. Meus médicos estão cuidando de mim”, agradeceu a jogadora, que espera receber alta do hospital nos próximas dias para retornar aos Estados Unidos.

Jordan Larson, a ponteira da equipe americana, também usou as redes sociais para falar do acidente. Ela tranquilizou seus seguidores e disse que poderia ter sofrido consequências maiores. “Infelizmente, sofri um acidente aqui em Paris. Todo mundo está salvo, as coisas poderiam ter sido piores. Sairei com uma pequena cicatriz, mas estou bem. Obrigada pelas mensagens, ligações, apoio e amor”, disse Larson.