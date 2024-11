Atletas do Time SP participam do Campeonato Brasileiro de Vôlei Sentado feminino

Nesta segunda-feira (11), começam no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro as disputas pelo Campeonato Brasileiro de Vôlei Sentado feminino. A competição vai até esta sexta-feira (15) e conta com mais de 60 atletas divididas em cinco equipes.

As jogadoras Agatha Godoy, Andressa Santos, Bruna Lima, Gizele Dias, Janaina Petit, Nathalie Filomena e Suellen Dellangelica, do Time São Paulo, disputam o Campeonato pela equipe Sesi-SP, campeã da última edição. Cinco das sete atletas defenderam a Seleção Brasileira nos Jogos Paralímpicos de Paris entre agosto e setembro deste ano, além de levarem bronze no último torneio World Super Six.

“Ver as representantes do nosso time brilharem nas competições nacionais é sempre motivo de orgulho. Estamos na torcida”, afirma Ana Paula Nedavaska, secretária-executiva de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.