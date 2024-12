Atletas do Time SP disputam Campeonato Brasileiro de Bocha

Esta semana, o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), em São Paulo, recebe o Campeonato Brasileiro de Bocha. A competição ocorre entre segunda (2) e sexta-feira (6), reunindo 141 atletas de 18 estados e do Distrito Federal, divididos em 48 clubes. Entre os destaques estão Maciel Santos, da classe BC2 masculina; Evani Calado e Evelyn de Oliveira, da classe BC3 feminina, todos parte do Time SP Paralímpico. Os dois primeiros fizeram parte da delegação brasileira das últimas Paralimpíadas.

Maciel, que disputa pela equipe ADMC SMEL Mogi, foi bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 e ouro nas disputas individual e de equipe dos Jogos Para-Panamericanos de Santiago em 2023. Evani, que joga pela equipe APTS, conquistou o quarto lugar na disputa individual nos Jogos de Paris 2024. Evelyn compete pela equipe SESI e foi condecorada com ouro nos Jogos do Rio 2016, bronze e ouro também no Parapan de Santiago.

“Ver os os atletas do nosso Time São Paulo participarem das competições nacionais é sempre motivo de orgulho. Estamos na torcida”, afirma Marcos da Costa, secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Time SP

O Time São Paulo Paralímpico foi criado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Em 2024, conta com R$ 7,2 milhões de investimento da SEDPcD direcionados a 149 atletas de 16 modalidades, que representam o Estado e o país em campeonatos nacionais e mundiais ao longo do ano.