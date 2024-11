Atletas do Time SP concorrem ao prêmio Atleta da Galera 2024

A votação popular para a categoria Atleta da Galera 2024 do Prêmio Paralímpicos 2024 foi aberta nesta terça-feira (26) pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Entre os cinco indicados, quatro integram o Time São Paulo Paralímpico, equipe paulista de atletas de alto rendimento, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Os concorrentes são: Emerson Ernesto (goalball), Giovanna Boscolo (atletismo), Jerusa Geber (atletismo), Raissa Machado (atletismo) e Gabriel Araújo (natação). Destes, apenas Gabriel não integra o Time SP.

O vencedor será anunciado na 13ª edição do Prêmio Paralímpicos, que acontecerá no dia 12 de dezembro. A votação está aberta ao público e pode ser realizada neste link até o dia da premiação.

Conheça os indicados do Time SP:

Emerson Ernesto (goalball): integrante da seleção brasileira de goalball que conquistou o bronze nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. O atleta também ganhou o ouro em Tóquio 2020 e nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023 e Lima 2019.

Giovanna Boscolo (atletismo, classe F32): nossa “Chiquitita”, trouxe o bronze no lançamento de club nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. A atleta também conquistou o bronze no Mundial de Kobe 2024 e ouro com recorde das Américas no lançamento de club.

Jerusa Geber (atletismo, classe T11): nossa recordista mundial nos 100m conquistou o ouro nos 100m e 200m em Paris 2024. No Mundial de Kobe 2024, levou ouro nos 100m e bronze nos 200m. Também brilhou nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023, com ouro nos 100m e 200m, além de prata no revezamento 4x100m.

Raissa Machado (atletismo, classe F56): garantiu a prata no lançamento de dardo em Paris 2024. Também foi ouro no lançamento de dardo no Mundial de Kobe 2024 e nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023.