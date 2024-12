Atletas do Time São Paulo Paralímpico são destaque no Prêmio Paralímpicos 2024

Nesta quinta-feira (12), aconteceu a cerimônia de entrega do Prêmio Paralímpicos 2024, organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Os atletas do Time São Paulo Paralímpico, criado e patrocinado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), foram destaque durante o evento.

A iniciativa reconhece e celebra os feitos dos atletas paralímpicos brasileiros ao longo do ano e premiou competidores de 24 modalidades. Em sete delas, integrantes do Time SP foram vencedores.

Na categoria atletismo, a vencedora foi Jerusa Geber, que conquistou dois ouros (nos 100m e 200m) nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 e quebrou o recorde mundial nos 100m. Na bocha, a vencedora foi Evani Calado, quarta colocada em Paris. Nos esportes de inverno, Cristian Ribera brilhou ao vencer na prova sprint e levar a prata nos 5km da Copa do Mundo de Esqui Cross-Country, realizada na Itália em 2024. No goalball, o medalhista de bronze em Paris, Leomon Moreno da Silva, levou o troféu. No judô, Rebeca Silva, ouro em Paris, conquistou o troféu da categoria. No triatlo, a vice-campeã mundial de 2024, Jéssica Ferreira, garantiu o prêmio. No vôlei sentado, Suellen Lima, campeã brasileira de 2024, foi a grande homenageada.

Além desses, mais dois prêmios foram concedidos a atletas do Time SP. O prêmio de Atleta Revelação 2024 ficou com Rebeca Silva, e o prêmio Atleta da Galera, com 68% dos votos populares, foi para Giovanna Boscolo.

A noite também contou com a entrega do Prêmio Aldo Miccolis, destinado àqueles que contribuem significativamente para o desenvolvimento do esporte paralímpico brasileiro. O homenageado foi o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que neste ano prorrogou a gestão do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro pelo CPB por mais 35 anos. “Sempre temos que fazer mais pelo paradesporto. O autorizo do velódromo certamente vai contribuir na performance e nos resultados de nossos paratletas”, disse o governador.

Durante o evento, o governador também assinou a autorização para o projeto do primeiro velódromo do estado, dedicado às provas de ciclismo de pista. O equipamento será construído no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), da SEDPcD.

O Secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, destacou as realizações dos atletas ao longo de 2024. “As conquistas do ano são mais do que medalhas, são marcos históricos que destacam o talento, a resiliência e a determinação dos nossos atletas. Essa premiação demonstra que cada vitória inspira mudanças na sociedade, reforçando a importância da inclusão e da valorização das pessoas com deficiência.”