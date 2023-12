Atletas do Time São Paulo Paralímpico são destaque na 12ª edição do Prêmio Paralímpicos

Nesta quarta-feira (13), durante a cerimônia da 12ª edição do Prêmio Paralímpicos, realizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), atletas do Time São Paulo Paralímpico, criado e patrocinado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), foram destaques durante a premiação.

A iniciativa reconhece e celebra os feitos dos atletas paralímpicos brasileiros durante o ano e homenageou atletas de 24 modalidades. Em seis delas, integrantes do Time SP foram vencedores.

Na categoria do atletismo, a vencedora de dois ouros nos Jogos Parapan-Americanos que aconteceram em Santiago no mês de novembro foi Jerusa Geber. Nos esportes de inverno, a paranaense Aline Rocha foi quem recebeu o prêmio. No goalball, o também vencedor da medalha de ouro no Parapan 2023, Josemarcio da Silva Sousa. Na modalidade do halterofilismo, Mariana D’Andrea, que conquistou medalha de ouro e bronze no Parapan 2023, foi vencedora. No tênis de mesa, Bruna Alexandre ficou em 1º lugar. Já no vôlei sentado, Janaina Petite recebeu a homenagem.

O Secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, expressou seu orgulho pela performance excepcional dos atletas do Time São Paulo Paralímpico em todas as competições disputadas neste ano. “O Time São Paulo continua a ser uma potência no esporte paralímpico e essas conquistas são um reflexo do comprometimento e talento dos nossos atletas. Parabéns a todos os envolvidos, que continuam a fomentar o esporte paralímpico e a inspirar a próxima geração de paratletas”, disse.

Hoje (14) ocorre o segundo dia de homenagens da 12ª edição do Prêmio Paralímpico com a entrega de mais de 10 troféus. Dentre as categorias, está a do “Atleta da Galera”, com dois atletas do Time SP concorrendo: Alessandro Silva, do atletismo, e Mariana D’ Andrea, do halterofilismo. A indicação se deu após votação realizada entre os colaboradores do CPB, do Conselho de Atletas do Comitê, de jornalistas e patrocinadores.

Time SP

O Time SP foi criado Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), e, em 2023, conta R$ 6 milhões de investimento da SEDPcD direcionados a 106 atletas de 14 modalidades, que têm representado o Estado e o país em campeonatos nacionais e mundiais ao longo do ano. Deste total de atletas, 61 integraram a delegação brasileira nos Jogos Parapan-Americanos (confira aqui todas as conquistas).

A próxima edição dos Jogos Parapan-Americanos será em Barranquila, na Colômbia, em 2027. Em 2024, acontecerão os Jogos Paralímpicos de Paris, que também contarão com a presença de atletas do Time São Paulo.