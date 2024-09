Atletas do Snowland conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro Open de Ski Alpino & Snowboard 2024

Na última semana, os atletas do primeiro parque com #nevedeverdade do País, o Snowland, participaram do Brasileiro Open de Ski Alpino & Snowboard 2024.

Promovida pela Confederação Brasileira de Desportos na Neve – CBDN, a competição foi realizada na cidade de Corralco, no Chile, e reuniu mais de 50 participantes brasileiros em disputadas provas.

O snowboarder Guilherme Ribeiro celebrou o tetracampeonato de Snowboard ao conquistar a medalha de ouro na modalidade Giant Slalom. O atleta também alcançou o primeiro lugar do pódio na SnowboardCross, levando ouro, além da prata na Air Contest.

Outro destaque do Snowland no Campeonato foi Alexandre Bohn, que ficou com a prata na Giant Slalom e bronze na SnowboardCross.

Antes da competição, os atletas e instrutores foram convidados pela CBDN para participar do treinamento da equipe Brasileira Paraolimpica de snowboard, juntamente ao treinador Português Nuno Marques.

A gerente geral de Entretenimento da Gramado Parks, Cris Garcia, ressaltou a importância do trabalho que vem sendo realizado no Snowland. “Está entre os nossos objetivos apoiar a prática dos esportes de inverno para que cada vez mais brasileiros possam, mesmo em um país tropical, aprender, se aperfeiçoar e se destacar em modalidades que antes só podiam ser praticadas fora do Brasil”, afirma.

Ela falou ainda sobre os excelentes resultados conquistados por Guilherme Ribeiro e Alexandre Bohn no Campeonato. “Nossos atletas têm se dedicado integralmente, realizando treinos de alta performance. As medalhas são o resultado de um trabalho incansável de toda uma equipe. Estamos muito orgulhos de mais estas conquistas”, finaliza.