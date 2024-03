Atletas do Sesi-SP se destacam na 1ª Fase Nacional do Circuito de Atletismo Paralimpico

Os atletas da equipe Paralimpica de Atletismo do Sesi-Sp, que treinam em Santo André, fizeram bonito na 1ª Fase Nacional do Circuito de Atletismo Paralimpico. Foram 17 competidores participando do evento realizado no domingo, dia 17. Eles alcançaram 17 medalhas, 4 recordes pessoais e ainda a 4ª colocação na pontuação geral por equipe. Essa foi a última competição classificatória para o Campeonato Mundial Paralimpico de atletismo, marcado para o mês de maio, na cidade de Kobe, no Japão. No total, participaram 90 equipes de todo o País.

O atleta Lucas Lima bateu seu recorde pessoal e fez a 5ª melhor marca do ranking para o mundial de Kobe, o que reforça grandes chances de convocação para a Seleção Brasileira. Já Bruno Christian fez sua 2ª melhor marca pessoal. O atleta ocupa o 4º lugar no ranking para o mundial, também com grandes chances de convocação.

Destaque também para Paulo Henrique dos Reis, que fez uma grande marca no salto em distância, que o deixaria na 2ª melhor do ranking para o mundial de Kobe se, infelizmente, o vento acima de 2.0 m/s não tivesse impedido a validação do salto. Atualmente, o atleta está em 5º do ranking para o mundial, sendo mais um de nossa equipe com grandes chances para convocação.

“Todos os atletas em destaques têm grandes chances de convocações. Até o momento já temos Aser Mateus Ramos, que já fez o índice para os Jogos Paralímpicos e para o Mundial de Kobe. Os atletas selecionados devem ser divulgados daqui a duas semanas, pelo Comitê Paralímpico Brasileiro”, comemorou o treinador dos atletas que comanda a equipe paralimpica de Atletismo no Sesi Santo André, Daniel Daniel Biscola, que fechou o fim de semana como o 2º colocado como melhor treinador da competição.