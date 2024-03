Atletas do Pérola da Serra conquistam grandes marcas no 2º Circuito Paulista Open de Atletismo

No último sábado (16) os atletas do ADC Pérola da Serra competiram no 2º Circuito Paulista Open de Atletismo em São Bernardo do Campo. Amanda Fernandez garantiu a 52° posição com um tempo de 15.23, Vinicius Scomparim ficou em 31° lugar com 11.33, Rodrigo Nakahara conquistou o 19° lugar com 11.15 e Rafael Leonardo alcançou a 85° colocação com 13.48, todos nos 100m rasos. Já nos 5.000m Izabel Jesus obteve a 8° posição, completando a prova em 22.21.43 e Lucas Ferreira ficou em 14° lugar com um tempo de 17.32.40. Por fim, Jefferson Alves nos 1.500m garantiu o 26° lugar com um tempo de 5.06.87. Destaque para Izabel Jesus, que conquistou uma excelente 8ª colocação, e para Amanda Fernandez, Rodrigo Nakahara e Jefferson Alves, que alcançaram um novo recorde pessoal na prova.

A equipe volta às competições nas próximas semanas, no dia 31 de março na Corrida do Verde em Carapicuíba e nos dias 5 e 7 de abril no Troféu Adhemar Ferreira da Silva em Bragança Paulista.

O Atletismo do ADC Pérola da Serra tem o apoio da Evoque Academia e do Comitê Brasileiro de Clubes.