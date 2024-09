Atletas do JEESP Paralímpico embarcam para Recife para disputar os JEBs

Nesta sexta-feira (20), seis atletas que participaram do JEESP (Jogos Escolares do Estado de São Paulo), embarcaram para Recife para representar o estado de São Paulo nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), no atletismo para pessoas com deficiência intelectual. Além dos atletas, três professores que os acompanharam durante a competição paulista também embarcaram com a equipe, garantindo suporte técnico e emocional aos jovens competidores (confira a lista abaixo).

A competição é voltada para atletas de 12 a 14 anos que vão disputar 18 categorias olímpicas, não olímpicas e paralímpicas, como atletismo, basquete, futsal, ginásticas artística e rítmica, natação e judô. Os seis esportistas se destacam nas provas de salto em distância, arremesso de peso e corrida dos 80m. O evento, que ocorre de 21 de setembro a 3 de outubro, reúne nove mil estudantes, técnicos, dirigentes e equipes de todo o Brasil, e é uma importante vitrine para novos talentos do esporte paralímpico.

O Secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, celebrou a participação dos jovens atletas: “É emocionante ver esses talentos surgindo nas escolas do nosso estado e já competindo em nível nacional. A participação nos JEBs é uma oportunidade única para o desenvolvimento esportivo e pessoal desses jovens. Eles nos mostram que o futuro do esporte paralímpico é promissor, e que São Paulo continuará sendo uma potência”.

Os atletas que alcançarem as melhores colocações serão selecionados para os Jogos Sul-Americanos Escolares, que serão disputados na cidade de Bucaramanga, na Colômbia. O JEBs é organizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE).

Delegação convocada

Atletas

Daniel S.M.

Miguel O.B.M.

Luan A.

Nicole R.A.T.

Ana F.F.I.

Xalielly S.C.

Comissão Técnica

Renato Pereira

Sérgio Antônio Christiani Junior

Bruna Julia Ribeiro do Nascimento