Atletas de Ribeirão Pires conquistam seis medalhas de ouro em competição de Taekwondo

Dois atletas da Secretaria de Esporte da Prefeitura de Ribeirão Pires alcançaram marco significativo neste domingo (24), conquistando seis medalhas de ouro durante o 7º Open Internacional de Taekwondo. O evento ocorreu no Ginásio Clube Grêmio União Sanroquense, em São Roque, e reuniu competidores de diversos países.

Os destaques de Ribeirão Pires foram Mestre Fernando Ripoli, faixa preta 4º Dan internacional, e Professora Sheila Alves Ripoli, faixa preta 1º Dan internacional. Ambos são treinados pelo Grão-mestre Givaldo Cândido Gomes, técnico da Prefeitura de Ribeirão Pires, que coordena os treinamentos realizados pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer.

Fernando Ripoli brilhou em três categorias individuais e uma coletiva, levanto o ouro nas modalidades Poomsae WT World Taekwondo (masculino individual), Poomsae Tradicional WT World Taekwondo (masculino individual), Freestyle Poomsae WT World Taekwondo (masculino individual) e Poomsae Absoluto WT World Taekwondo, categoria destinada a faixas pretas internacionais e árbitros internacionais.

Sheila Alves Ripoli também conquistou seu espaço no pódio, garantindo o primeiro lugar nas modalidades Poomsae WT World Taekwondo (feminino individual) e Poomsae WT World Taekwondo (dupla mista). Essas vitórias consolidaram o nome de Ribeirão Pires como um dos destaques no evento.

Fernando Ripoli destacou o nível elevado do campeonato. “As competições foram extremamente difíceis devido à qualidade técnica dos atletas internacionais. Estiveram presentes vários países com grandes equipes. Mesmo assim, com muita dedicação e vontade de vencer, nós colocamos a nossa cidade seis vezes no pódio”, comemorou o atleta.

A próxima meta dos atletas é disputar mais campeonatos internacionais de Taekwondo, programados para 2025. Para tanto, Fernando e Sheila estão em busca de patrocinadores que auxiliem nos custos de viagens internacionais e preparações específicas para competições de alto nível. Segundo Fernando, “seguiremos firmes nos treinamentos, sempre buscando elevar o nome de Ribeirão Pires no cenário mundial”.