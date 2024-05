Atletas de natação do Time SP participam do World Series

O Time São Paulo Paralímpico, criado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, contará com 11 representantes na etapa alemã do World Series, em Berlim. As competições começam nesta sexta (31) e terminam no domingo (2 de junho).

Os atletas convocados são: Cecília Araújo , Edenia Nogueira, Esthefany Rodrigues, Gabriel Cristiano, José Ronaldo, Lucas Mozela, Lucilene Caltran, Maiara Barreto, Phelipe Andrews, Roberto Alcade e Talisson Glock.

Para a etapa francesa, em Limoges, de 7 e 9 de junho, Cecília Araújo e Talisson Glock estão convocados para representar o Time SP, e disputam duas competições internacionais em menos de 15 dias.

“Ver nossos atletas em competições internacionais é resultado positivo do apoio do Governo de São Paulo ao esporte paralímpico. Desejamos sorte aos nossos atletas em Berlim, e sabemos que muitos deles já têm índice para Paris. Vamos torcer muito”, destaca o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.