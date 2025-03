Atletas da seleção feminina de futebol americano são homenageadas em Curitiba

As atletas curitibanas que representaram o Brasil no Coffee Bowl, torneio internacional de futebol americano feminino realizado na Colômbia, em fevereiro, foram homenageadas na Câmara Municipal de Curitiba. A cerimônia reconheceu o desempenho e a dedicação das jogadoras, destacando a importância do incentivo ao esporte feminino e à modalidade no Brasil. Durante o evento, os nomes das atletas foram mencionados no plenário, recebendo aplausos e agradecimentos pelo feito. “Foi uma experiência muito especial. Esse reconhecimento valoriza nosso esforço e incentiva ainda mais o crescimento do futebol americano feminino”, afirmou Josi Jungles.

O Coffee Bowl foi o primeiro torneio internacional da seleção feminina e o título veio com duas vitórias em dois jogos que disputou e ficou com o título da competição, sem sofrer pontos. Além de Brasil e Colômbia, o Coffee Bowl contou com a participação de Honduras e Estados Unidos, e a estreia brasileira foi justamente contra a seleção norte-americana, que inclusive havia sido a primeira adversária da história da seleção brasileira. Brasil Onças derrotou as americanas por 14 a 0 e as hondurenhas por 28 a 0.

Além da homenagem, a ocasião também abriu espaço para o debate sobre investimentos para a modalidade em Curitiba. O vereador Renan Ceschin, responsável pelo convite, demonstrou interesse em fortalecer a modalidade, garantindo apoio para a equipe