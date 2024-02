Atletas da ginástica rítmica de São Caetano são convocadas para a Seleção Brasileira

As atletas de ginástica rítmica de São Caetano, Fernanda Alvaz, Nicolle Abeline e Thainá Ramos, foram convocadas para a Seleção Brasileira, que treina em Aracaju visando a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris.

Fernanda Alvaz (14 anos), destaque no cenário da modalidade, começou a prática da ginástica rítmica aos seis anos na escola. Desde então, acumula diversas conquistas, sendo bicampeã sul-americana, bicampeã brasileira (conjunto), campeã sul-americana e brasileira (individual), na categoria juvenil.

“Eu fico muito feliz e muito realizada de ter tantas conquistas. Não é fácil, exige muito esforço, mas tudo vale a pena no final. É muito gratificante”, disse Fernanda, que almeja participar da principal competição esportiva do mundo. “A minha meta é ir para uma Olimpíada”, completou a atleta.

Nicolle Abeline (13 anos) completa a equipe de conjunto do Brasil, após ser campeã sul-americana e dos Jogos da Juventude (equipes), além de conquistar o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Na categoria adulto, Thainá Ramos (22 anos) é bicampeã sul-americana e fecha a lista de sul-caetanenses na Seleção.

“A ginástica rítmica de São Caetano está num momento especial, pois nunca tivemos tantas atletas em evidência como agora. O trabalho é planejado corretamente, a estrutura que nos é oferecida é excelente, o espaço que a gente treina é maravilhoso e ajuda as meninas a se prepararem para as competições. Temos de aproveitar esse momento, com o talento que vem por aí”, finalizou a treinadora Fabiana Neves Rubini.