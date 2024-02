Atletas da equipe Viper de Nova Odessa conquistam pódio na 3ª Edição do Armwestling Super Show

Atletas da equipe Viper de luta de braço de Nova Odessa, o famoso “braço de ferro”, fizeram bonito e conquistaram pódios na 3ª Edição do Armwestling Super Show. No evento realizado no domingo (24/02), no Shopping Unimart de Campinas, o novaodessense Luis Carlos Sabino conquistou duas medalhas de ouro ao derrotar o boliviano Luiz Robles Chichi nas categorias Braço esquerdo e Braço direito. Já Fernando Magalhães “Big”, que acabou sentindo o braço direito logo na primeira disputa, ficou com a medalha de prata.

O desafio foi promovido pelo multicampeão Ricardo Peron, e já está sendo considerado um dos melhores torneios da América Latina. O evento reuniu os melhores atletas da modalidade hoje no Brasil e contou com a participação de competidores até de outros países.

“Foram 40 duelos no estilo melhor de 5, e o atleta que ganhasse três vezes seria campeão. Consegui bons resultados, tanto na disputa com o braço esquerdo (3X1) quanto com o braço direito (3X0). Fiquei feliz com a vitória. Foi gratificante receber o convite para participar desse grandioso evento e ter obtido resultado tão expressivo”, comemorou Luis Sabino.

O desafio da Viper, agora, é treinar os novatos da equipe que participarão do Brasileiro Estreantes de Luta de Braço, previsto para acontecer no dia 30 de março próximo, no Teatro Municipal de Nova Odessa. “Além da importante competição, em casa, no dia 30 de março, que será o Brasileiro, também estamos focados na preparação dos atletas que representarão Nova Odessa e o Brasil no Sul-Americano que vai acontecer em Lima, no Peru”, explicou Luis.

Os atletas que se classificaram para o Sul-Americano são: Fernando Magalhães, Mariana Moura e Alex Figueiredo. “Ressaltamos nossos agradecemos ao apoio recebido da Prefeitura, através da Secretaria de Esportes, e dos nossos apoiadores – o Supermercados Paraná, Costa Madeira, Condeúba, R.I Veículos pela colaboração na ida dos atletas ao Sul-Americano. Lembrando que ainda precisamos comprar a passagem do atleta Rodrigo da Coleta (PCD), e o patrocínio da iniciativa privada é bem-vindo”, disse.

Os treinos da Viper acontecem no Ginásio Municipal de Esportes do Jardim Santa Rosa. Os empresários que tiverem interesse em patrocinar a equipe devem entrar em contato com Sabino, pelo WhatsApp (19) 99236-6436.