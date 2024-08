Atletas campeões mundial e nacional animaram a última edição do Patins na Tenda

Nessa quarta-feira (31), o público do projeto “Patins na Tenda” parou para assistir a manobras radicais de atletas reconhecidos no cenário nacional e mundial da categoria Roller Freestyle, onde está inserida a modalidade do Patins Street.

Danilo Senna, que é vice campeão mundial, tricampeão brasileiro, campeão sul-americano; o atleta Caio Eli dos Santos; Gistavo Guo, que é campeão sul-americano de Jump; e Gesão Ladeira, com o projeto Pista Móvel do Gesão (PMG), animaram a criançada e ainda deram dicas de patinação.

Convidados incentivaram as crianças/Divulgação

O projeto “Patins na Tenda “acontece às quartas-feiras, das 18h30 às 22h, exceto em dias de eventos na Tenda Multicultural. O evento ainda conta com praça de alimentação, com food trucks e muita música com Djs. De forma gratuita e segura, iniciantes têm à disposição voluntários que ajudam nas primeiras manobras de patinação. A ação social está sendo realizada de forma voluntária pela Veronezi Family e a empresa Oceanlimp – Desmonte Industriais.

Para participar é necessário comparecer ao local com patins e equipamentos de segurança (joelheira, cotoveleira, munhequeira e capacete).