Atletas alertam sobre o clima aos candidatos à presidência do COI

Uma carta assinada por 409 atletas olímpicos de 89 países, incluindo 11 brasileiros, foi endereçada nesta sexta-feira (14) aos sete candidatos à presidência do Comitê Olímpico Internacional (COPI), ocupado atualmente pelo alemão Thomas Bach. Eles apelam ao futuro dirigente que priorize as questões climáticas no próximo mandato e nos anos seguintes. As eleições ocorrerão entre os próximos dias 18 de 21 de março, na Grécia.

O documento, assinado por 65 campeões olímpicos, alerta para os fenômenos climáticos, como os incêndios que devastaram Los Angeles (Estados Unidos) em janeiro, cidade-sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2028.

Os brasileiros que assinaram a carta são a velejadora Martine Grael, bicampeã olímpica, a judoca Ketleyn Quadros; Edson Bindilatti, do bobsleignh; e oito jogadoras do rugny sevens (Haline Leme, Marcelle Cruz, Marina Fioravanti, Rafaela Zanellato, Raquel Cristina, Thalita da Silva e Yasmim Soares). Entre os estrangeiros estão a nadadora Emma McKeon, a mais condecorada da Austrália, e o levantador de peso Cyrille Tchatchet, que representou a equipe de refugiados nos Jogos de Tóquio.

“Para o novo presidente, pedimos que nos próximos anos e durante sua presidência uma questão esteja acima de todas as outras: o cuidado com nosso planeta”, diz um trecho da carta. “O aumento das temperaturas e as condições climáticas extremas já estão interrompendo os cronogramas das competições, colocando em risco locais icônicos e afetando a saúde dos atletas e torcedores”.

O documento solicita uma reunião antecipada dos atletas com o presidente eleito para tratar das preocupações ambientais e do fortalecimento dos compromissos já existentes do COI com a redução das emissões de carbono. Entre eles, estão a redução de 50% nas emissões de carbono até 2030.

Atual embaixadora de sustentabilidade do COI e uma das idealizadoras da carta, a velejadora britânica Hannah Mills ressaltou a questão climática demanda urgência.

“Não sei se já vimos tantos atletas de todo o mundo falarem em uma só voz”, disse Mills, vezes campeã olímpica. “Os terríveis incêndios florestais de Los Angeles não poderiam ter sido mais claros: o momento é agora para definir um rumo para um futuro seguro e brilhante”.

Entre os candidatos apontados como favoritos na sucessão de Thomas Bach na presidência do COI estão David Lappartient (presidente da União do Ciclismo Internacional), Morinari Watanabe (diretor da Federação Internacional de Ginástica) e Johan Eliasch (presidente da Federação Internaciional de Esqui).

Íntegra da carta

Prezados candidatos,

Na próxima semana, um de vocês será eleito como o próximo Presidente do COI. Ao novo presidente, pedimos que nos próximos anos e durante sua gestão uma questão esteja acima de todas as outras: o cuidado com o nosso planeta.

O aumento das temperaturas e as condições climáticas extremas já estão prejudicando os cronogramas das competições, colocando em risco as arenas icônicas e afetando a saúde dos atletas e torcedores.

Os incêndios florestais devastadores deste ano em Los Angeles – cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2028 – são um lembrete claro da necessidade de ações corajosas. O calor extremo está levantando preocupações reais sobre a possibilidade da realização segura dos Jogos de Verão nos próximos anos, e os Jogos de Inverno estão se tornando mais difíceis de organizar, já que as condições confiáveis de neve e gelo diminuem a cada ano.

Essa não é mais uma ameaça distante, mas sim um perigo real e crescente para os esportes que amamos e para os países que fazem parte da nossa família olímpica.

Como novo presidente, você tem a oportunidade preciosa de desenvolver uma liderança sustentável no COI, mantendo vivo o espírito dos Jogos e garantindo que o esporte permaneça acessível e seguro para as gerações futuras. Isso inclui:

1.Reforçar os compromissos para reduzir rapidamente as emissões de carbono;

2.Defender práticas sustentáveis nas cidades-sede;

3.Estabelecer um padrão com relação a patrocínios altamente poluentes;

4.Usar a plataforma do COI para defender ações ambientais mais amplas.

Ficaríamos gratos pela oportunidade de nos reunirmos com você em um momento inicial de seu mandato para discutir esses compromissos para os próximos anos. Nunca o lema olímpico, “Mais rápido, mais alto, mais forte – juntos”, foi tão essencial.

Pedimos que, nos próximos anos, o seu comando seja feito por meio de ações que garantam que os Jogos continuem sendo uma fonte de união e que, ao mesmo tempo, protejam o futuro do esporte.

Atenciosamente,

Mais de 400 atletas olímpicos de verão e inverno de 89 países e 51 esportes