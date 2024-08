Atleta medalhista vira professor no curso de capacitação paralímpica do Governo de SP

Em um mundo onde o impossível muitas vezes parece ser o destino, Carlos Antônio dos Santos, conhecido como Bira, se destaca com a sua inspiração e superação. Guia de atletas cegos e professor no Programa de Desenvolvimento Paralímpico, Bira é um verdadeiro símbolo de dedicação e excelência no atletismo. Com 17 medalhas em seu currículo, incluindo uma prestigiosa medalha de ouro nas Paralimpíadas de Tóquio 2020, e o título de recordista mundial, sua história é um exemplo brilhante de como o esporte pode transcender limitações e transformar vidas.

A trajetória de Bira no atletismo teve um início inesperado. Em 2002, após sofrer uma lesão no joelho direito, Carlos Antônio decidiu mergulhar no mundo das corridas como forma de reabilitação. O que começou como uma tentativa de recuperar-se fisicamente rapidamente se transformou em uma paixão e uma carreira brilhante, após o incentivo do seu amigo.“A corrida entrou na minha vida rapidamente e tudo mudou. Com pouco tempo de treino, comecei a competir e, depois de três anos, já estava inserido no movimento paralímpico e já sentia que a minha vida iria mudar”, conta.

Se tornando guia de cegos em competições de corrida, um papel que exige não apenas habilidades atléticas, mas também uma empatia e uma conexão especial com os atletas que acompanha. “Com a minha experiência como atleta guia, meu currículo inclui 17 medalhas, entre elas de mundiais e paralimpíadas, com bronze, prata e ouro”, recorda Bira. As medalhas e os recordes conquistados são reflexos do trabalho árduo e da dedicação do Carlos Antônio, mas, para ele, o verdadeiro prêmio é ver seus atletas brilharem.

Além de sua grandiosa carreira como atleta guia, Bira também desempenha um papel fundamental como professor no Programa de Capacitação de Desenvolvimento Paralímpico. Em sua posição, ele compartilha seu conhecimento e experiência aos docentes de educação física, os ajudando a moldar a próxima geração de atletas paralímpicos. Seu objetivo é claro: levar a prática de modalidades paralímpicas a todos que têm o desejo conhecer e se aprofundarem na inclusão da pessoa com deficiência no esporte. “A gente precisa abrir um espaço para dar oportunidade a pessoas com deficiência. A inclusão e valorização sempre precisam estar expostas em tudo que fazemos”, diz Bira.

Para Bira, a verdadeira vitória vai além das medalhas e dos recordes. É sobre criar oportunidades e abrir portas para aqueles que enfrentam desafios semelhantes aos que ele próprio enfrentou. Sua missão é que todos, independentemente de suas circunstâncias, possam experimentar o poder que o esporte tem de transformar.

Programa de Desenvolvimento Paralímpico

Criado em 2021, o Programa de Capacitação de Desenvolvimento Paralímpico é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Esportes e da Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que oferece suporte e capacitação técnica para profissionais de educação física em oito modalidades paradesportivas.

A iniciativa já capacitou 6,7 mil profissionais de educação física em mais de 50 cidades do Estado de São Paulo. Com um desempenho notável no ano passado, onde 3,8 mil profissionais foram capacitados, a iniciativa está passando por 36 cidades neste ano, e já contou com a participação de mais de 3 mil participantes, até o momento.