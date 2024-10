Atleta do Time São Paulo representa o país em disputa no Bahrein

A nadadora Alessandra Oliveira, de 16 anos, integrante do Time São Paulo Paralímpico, é uma das 28 representantes do Brasil na Gymnasiade 2024, que acontecerá em Manama, Bahrein, de 23 a 31 de outubro. O evento, que é o maior para competidores em idade escolar com e sem deficiência, está em sua 19ª edição e inclui as modalidades atletismo, natação e judô.

Alessandra foi destaque nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago em 2023, onde conquistou o ouro na prova dos 100 metros peito. Ela começou sua trajetória esportiva na Escola Paralímpica de Esportes, projeto do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) que visa a iniciação gratuita de jovens no esporte.

Time SP

O Time SP foi criado pelo Governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Em 2024, conta com R$ 7,2 milhões de investimento da SEDPcD direcionados a 149 atletas de 16 modalidades, que representam o Estado e o país em campeonatos nacionais e mundiais ao longo do ano.