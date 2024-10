Atleta do Time São Paulo leva dois ouros e uma prata no Bahrein

Alessandra Oliveira, do Time São Paulo Paralímpico, da natação classe SM5, volta do Gymnasiade 2024, que aconteceu em Manama, Bahrein, com a bagagem mais recheada. A atleta de 16 anos conquistou dois ouros e uma prata na maior competição do mundo para atletas em idade escolar com e sem deficiência.

Uma das 28 representantes do Brasil, Alessandra conquistou as duas douradas nas provas dos 50m peito e 200m medley, já a prateada veio na prova dos 50m livre. A delegação brasileira fez bonito com representantes nas modalidades atletismo, natação e judô. No total o Brasil subiu ao pódio 55 vezes, trazendo 27 medalhas de ouro, 17 de prata e 11 de bronze.

Para o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, o esporte é uma importante ferramenta de inclusão e tem um papel transformador. “Competir no cenário internacional não se resume apenas às conquistas, é abrir portas, inspirar e mostrar ao mundo o potencial enorme do paradesporto. Cada medalha trazida para casa é um passo para um futuro mais inclusivo”, destacou.

Alessandra tem uma trajetória de destaque. Começou sua carreira na Escola Paralímpica de Esportes, projeto do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Depois, participou dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP) e integrou a delegação paulista nas Paralimpíadas Escolares. Nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, em 2023, conquistou ouro na prova dos 100 metros peito.