Atleta do Sesi-SP conquista dois ouros no Sul-Americano Sub-20 de Atletismo em Lima, no Peru

O atleta do Sesi-SP Murilo Henrique dos Santos Silva, de 18 anos, que treina no Sesi Santo André, foi destaque no Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2024 e voltou para casa com duas medalhas de ouro, sendo uma delas na prova do Salto em Distância e a outra no Revezamento 4×100. O torneio aconteceu entre 12 e 14 de julho, em Lima, no Peru. Além das medalhas, o atleta também disputou o revezamento 4×400 misto, conquistando o 4º lugar.

Para Murilo, a competição, que foi de nível mundial, o ajudou a se sentir mais confiante. “Durante os treinos e competições passadas eu não estava muito bem com a minha corrida e minhas marcas e a semana anterior a competição foi muito difícil psicologicamente por causa dessa falta de confiança. Mas meus treinadores Darci e Rosana me ajudaram e me incentivaram e, no fim, deu tudo certo”, contou. Ele também comentou que ainda não atingiu a sua melhor marca, mas que ficou muito contente com o resultado. “Eu busquei melhorar e corrigir meus erros. Não consegui atingir o índice mundial, mas ainda tem tempo e vou continuar treinando para alcançá-lo. A competição foi excelente a experiência de ganhar duas medalhas de ouro foi sensacional”, comemorou o atleta.

Além de Murilo, esteve no Peru o também atleta do Sesi-SP Mikael Araújo Pochini, do Salto Triplo, que obteve uma excelente participação, atingindo o 4º colocado na classificação final. Outros destaques na competição foram a treinadora do Sesi-SP, Rosana Soares, que chefiou a Seleção Brasileira; e a fisioterapeuta do Sesi-SP, Beatriz Lovalho Vicenzi, que integrou a delegação. O Atletismo Brasil teve 60 atletas (28 no feminino e 32 no masculino). Essa foi uma edição extra, uma vez que o Sul-Americano Sub-20 é disputado a cada dois anos e, em 2023, foi realizado em Bogotá, na Colômbia. O torneio serviu como uma espécie de evento-teste, já que Lima receberá o Campeonato Mundial Sub-20 no fim de agosto