Atleta de São Caetano conquista medalha de ouro e bate recorde mundial nos Jogos Paralímpicos

Wander Roberto/CPB

Júlio César Agripino, nascido em Diadema e atleta de São Caetano (treina na Pista Municipal de Atletismo Alvaro Girão Maia, no Bairro São José), conquistou na sexta-feira (30/9) uma marca histórica para o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris. Agripino conquistou a medalha de ouro nos 5.000 m da categoria T11 (deficiência visual total ou quase total) e, de quebra, conquistou o recorde mundial. Com tempo de 14min48s85, Agripino bateu o recorde do também brasileiro Yeltsin Jacques de 14min53s97, conquistado em Kobe, no Japão, em maio deste ano.

“Estou muito feliz, é muita emoção ser campeão paralímpico e quebrar o recorde mundial. Sempre tem altos e baixos na vida, mas agora eu sou campeão”, disse Agripino, ao final da prova, dedicando a medalha ao avô. O atleta sulcaetanense também se classificou para a final dos 1.500 m, que acontecerá nesta terça-feira (3/9), às 5h08 (horário de Brasília).

GIOVANNA BOSCOLO É BRONZE

No sábado (31), outra atleta de São Caetano que medalhou nas Paralimpíadas de Paris foi Giovanna Boscolo, bronze no lançamento de club na categoria F32 (deficiência de coordenação motora), com a marca de 26.01 m. A sulcaetanense ficou em quarto na classificação geral, mas herdou o bronze após a medalhista de ouro, a polonesa Roza Kosakowska, ser desclassificada por alteração da cadeira e uso indevido do equipamento.

Os atletas sulcaetanenses que ainda vão competir em finais em Paris são Raíssa Rocha Machado. no lançamento de dardo da categoria F56 (deficiência nos membros inferiores); Marivana Oliveira, no arremesso de peso da categoria F35 (deficiência de coordenação motora nos membros inferiores); e Aline Rocha nos 1.500 m na categoria T54 (cadeirantes).