Atleta de São Caetano conquista 3 medalhas com a seleção brasileira no Pan-Americano de Ginástica Rítmica

A atleta de São Caetano Fernanda Regalo Alvaz (15 anos) conquistou três medalhas (individual) com a seleção brasileira juvenil transitória, no Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rítmica, disputado na Cidade da Guatemala (Guatemala), de 5 a 9 de junho. Fernanda iniciou na ginástica rítmica no PEC (Programa Esportivo Comunitário) aos 6 anos.

Fernanda, que conquistou duas medalhas de prata (massas e por equipes) e um bronze (bola), teve a companhia da técnica Fabiana Neves, que também a acompanha em São Caetano.

Fernanda e Fabiana/Divulgação

“É muito importante percebermos que o trabalho que vem sendo realizado no esporte de São Caetano tem gerado frutos, como é o caso da Fernanda, que iniciou no PEC conosco, desde novinha, e hoje está na seleção brasileira juvenil transitória conquistando medalhas. É a demonstração de que nosso trabalho enquanto gestores e o trabalho das treinadoras estão no caminho correto”, ressaltou o secretário da SELJ (Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude), Mauro Chekin.

As palavras do secretário foram corroboradas pela coordenadora da Ginástica Rítmica da SELJ, Aparecida Kinjo. “É uma honra para nós de São Caetano do Sul sermos representados de forma tão brilhante num evento internacional de tão grande prestígio. Temos, também, de destacar que Fernanda é a atual campeã brasileira juvenil, um título que enche nossa cidade de orgulho e esperança para o futuro do esporte”, finalizou Aparecida.