Atleta de Burkina Faso treina no Centro de Excelência de SP e sonha com Olimpíadas

Não só de atleta brasileiro vive o Centro de Excelência Esportiva de São Bernardo do Campo, espaço mantido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Vem de Burkina Faso a mais nova estrela do pedaço: Némata Nikiema, atleta de 20 anos do salto em distância.

A história de Némata com o Brasil começa em 2018, durante uma competição juvenil de atletismo no Marrocos. Após finalizar uma prova, a jovem foi abordada pelo técnico Fernando Roberto de Oliveira, que a convidou para treinar em Lavras (MG). Na cidade mineira, ela ficou até o início de 2022, quando foi recrutada pelos técnicos Nélio e Tânia Moura para o Centro de Excelência.

Em cinco anos de Brasil, Némata aprendeu o idioma, se adaptou totalmente à cultura e tornou-se uma atleta de grande potencial. “A diferença entre ser atleta no Brasil e em Burkina Faso é a estrutura. No meu país não tem motivação, incentivo e locais adequados para treinar”, conta a atleta, que não descarta representar o país que adotou nas competições pelo mundo. “Está nos meus planos me naturalizar brasileira. É um país que me abriu as portas.”

Com 6,43 metros como melhor marca pessoal, Némata segue treinando forte para superar seus limites. E é no Centro de Excelência que ela vem aprimorando seus fundamentos. Lá, ela não só treina como também faz suas refeições diárias e descansa.

“O Centro de Excelência Esportiva é um projeto maravilhoso, que estimula os atletas a saírem da sua zona de conforto para buscarem os seus objetivos. Aqui, eu tenho tudo o que preciso: uma ótima equipe técnica, com o Nélio e a Tânia, médicos, alimentação, estrutura de treino”, diz ela.

Com resultados cada vez mais expressivos nas competições nacionais, Némata agora mira mais longe. Ela quer chegar aos Jogos Olímpicos de Paris, que começam em 26 de julho. Para isso, terá de bater o índice nacional, hoje em 6,86 metros, ou se classificar via ranking mundial – das 32 vagas do salto em distância, 16 serão ocupadas pelo ranking. O tempo urge para Némata: ela precisará somar a maior quantidade possível de pontos entre maio e junho, período decisivo para a classificação. “Minha meta é buscar o índice nacional e me classificar para as Olimpíadas.”

Técnico de Némata no Centro de Excelência, Nélio Moura não tem dúvida de que está diante de uma pedra preciosa do atletismo. “A Némata é muito talentosa. Já desenvolvemos no Centro de Excelência algumas das melhores saltadoras do mundo, como a campeã olímpica Maurren Maggi e as medalhistas pan-americanas Keila Costa e Eliane Martins, mas os dados da Némata a colocam no mesmo nível dessas atletas. Estou convicto de que ela chegará no mais alto nível internacional.”