Atleta de 99 anos bate recorde mundial de natação

Perto de completar 100 anos, Anton Karl Biedermann, segue conquistando feitos históricos. O nadador do Grêmio Náutico União (GNU) quebrou o recorde mundial nos 50m Costa na categoria 100+ no Campeonato Estadual Master de Inverno que aconteceu no Recreio da Juventude, em Caxias do Sul (RS) na última semana.

Em 2019, com 95 anos ele conseguiu o recorde mundial na sua categoria, e agora, no ano do seu centenário, bateu outro recorde mundial com o tempo de 1 minuto e 09 segundos na abertura do revezamento 4×50 medley.

Anton começou a praticar natação com 10 anos em sua cidade natal, Rio Grande. Mudou-se para Porto Alegre ainda na adolescência e ingressou no Grêmio Náutico União. Em mais de 80 anos no clube, ele construiu uma extensa e vitoriosa trajetória como atleta, Presidente Patrono.

Além da natação, ele também coleciona títulos como remador master do clube. Mesmo com sua idade avançada, Anton, segue uma rotina de duas horas de treino no clube, além de uma hora de musculação todos os dias. Para ele, “fazer atividade física é uma necessidade que todas as pessoas deveriam fazer”. Ele ressalta que as pessoas ficam impressionadas com sua disposição para as atividades física, “as pessoas me dizem que não tem tempo, mas como não tem tempo? Levanta meia hora mais cedo e vai dar uma volta, com certeza já é um exercício”, finaliza.

A paixão de Anton pela água uniu ainda mais sua família. Seus filhos, netos e bisnetos também fazem parte da equipe de natação e seguem os passos de quem muito tem a ensinar. “Melhor que ter eles torcendo por mim é ver eles competindo, é uma grande alegria pra mim deixar esse legado”, ressalta Anton.