Atleta de 97 anos conquista medalha de ouro em corrida de 500 metros

Não foi apenas a velocidade na pista de atletismo de Itatiba que encantou o público, mas também o carisma e a agilidade de Dona Filó, ou Filomena Madalena de Jesus, vencedora dos 500 metros na modalidade corrida da grande final dos Jogos da Melhor Idade (JOMI). Aos 97 anos, a atleta levou para casa mais uma medalha de ouro para sua coleção de “medalhas JOMI”.

Nascida em 1927, Filomena sempre teve uma paixão pela atividade física. Ao longo de sua vida, participou de corridas, caminhadas, aulas de dança e arremesso de peso, mantendo-se ativa e com uma saúde invejável. “Para mim, esporte e saúde caminham juntos. Eu sempre convido minhas colegas para caminhadas”, conta orgulhosa, com a medalha de ouro pendurada no pescoço após conquistar o primeiro lugar na corrida de 500 metros.

A pista de atletismo do Parque Ferraz Costa, em Itatiba, estava cheia de espectadores de todas as idades, que aplaudiram com entusiasmo o desempenho impressionante da veterana. À medida que Filomena se aproximava da linha de chegada, o público se levantou, impulsionado pela energia e determinação da atleta. Ao cruzar a linha de chegada, a pista explodiu em aplausos, com muitos visivelmente emocionados ao testemunhar o feito extraordinário. “Eu pratico esporte todos os dias, o que me ajuda a estar sempre pronta para as corridas”, revela Filó. “Tenho uma coleção de medalhas do JOMI e já não tenho onde guardá-las”, completa.

Criado pela Secretaria Estadual de Esportes para promover a saúde e o bem-estar de pessoas a partir dos 60 anos, o JOMI é uma competição que celebra a vitalidade na terceira idade. Segundo a secretária estadual de esportes, a participação de atletas como Filomena reforça a importância de iniciativas que incentivam a prática de esportes em todas as fases da vida. “Ver pessoas como Dona Filomena competindo com tanta garra nos inspira a continuar promovendo esses eventos. Ela é a prova viva de que nunca é tarde para superar desafios e alcançar novas vitórias”, destaca.

Com a medalha de ouro pendurada no pescoço e o brilho nos olhos de quem sabe que realizou algo grandioso para si e para seu município, Filomena deixou a pista com a certeza de que, mais do que uma atleta, ela é um exemplo de vida. “Tenho muitas medalhas que não tenho onde guardar, mas a de hoje terá um lugar especial na minha casa”, conta. Dona Filó já foi medalhista em várias edições do JOMI, com ouro em 2022, prata em 2023 e agora mais um ouro.

A grande final dos Jogos da Melhor Idade continua até o próximo domingo, 18 de agosto, com 14 modalidades em disputa, prometendo revelar mais histórias inspiradoras, como a de Filomena. Cada vitória não é apenas uma conquista pessoal, mas um lembrete de que a prática esportiva pode transformar vidas em qualquer fase.