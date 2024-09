Atleta da Snowland Academy é convocado para Grand Prix de Patinação Artística no Gelo na Europa

Após conquistar o Ouro nos Campeonatos Brasileiro e Sul-Americano de Patinação Artística no Gelo 2024 pela categoria Junior, o atleta do Snowland Academy, Lucaz Candria, realiza mais um importante feito: tornou-se o primeiro brasileiro a ser convocado para competir no Grand Prix de Patinação Artística no Gelo.

Promovido pela International Skating Union – ISU, o evento reúne os melhores patinadores do mundo para uma série de competições. As provas são realizadas em diversos países da Europa e a final acontece entre os competidores de maior pontuação.

Lucaz Candria participará de duas edições do Grand Prix. A primeira acontece em Ostrava, na República Tcheca, de 4 a 7 de setembro, e a segunda em Ankara, na Turquia, de 18 a 21 do mesmo mês.

Nome forte no cenário nacional e internacional de desporto no gelo, com intenso desenvolvimento técnico e artístico, o atleta iniciou sua carreira aos 11 anos, treinando no Snowland Academy sob a orientação do técnico Eduardo Garcia, que o acompanha nesta viagem.

Talento nato, o jovem se destacou já nas primeiras competições das quais participou, conquistando Ouro no Campeonato Brasileiro em 2019 e 2021, pela categoria Advanced Novice, e em 2023 e 2024, pela Junior.

Para o técnico Eduardo Garcia, a convocação para o Grand Prix é a confirmação da alta performance do patinador, que vem se dedicando integralmente ao esporte com o suporte da Snowland Academy. “Este evento acontece desde 1995 e esta será a primeira vez que teremos um representante masculino participando”, diz ele, que finaliza: “Estamos muito orgulhosos da trajetória que Lucaz vem trilhando. Que ele possa ser inspiração para novos atletas”.

Snowland Academy

Desde a sua criação em 2017, a academia está comprometida em fornecer o suporte necessário para que os atletas alcancem pleno potencial, solidificando a tradição de excelência e conquistando novos horizontes profissionais. Ao todo, já conquistou 31 medalhas, sendo 23 de ouro, cinco de prata e uma de bronze em competições nacionais e internacionais.

A participação em competições nacionais e internacionais é a consolidação do compromisso do Snowland Academy em nutrir e desenvolver os melhores talentos, reafirmando seu papel como uma força motriz no cenário da patinação artística no gelo e nos esportes de neve no Brasil.

Treinador Eduardo Garcia

Renomado técnico do Snowland Academy, é figura de destaque na patinação artística no gelo. Com mais de 30 anos de experiência em espetáculos internacionais de renome, como: Holiday On Ice e Disney On Ice, traz consigo um conhecimento vasto adquirido no esporte. Sua expertise e habilidades como treinador foram evidenciadas pelos resultados notáveis alcançados pelos patinadores do Snowland Academy ao longo dos anos.

De 2017 a 2023, teve o importante papel de treinar e orientar todos os campeões de patinação artística no gelo do parque, fornecendo a eles as ferramentas necessárias para atingir máximo potencial. Seu compromisso com a excelência e sua dedicação em desenvolver os talentos individuais de cada patinador são testemunhos de sua paixão e contribuição para o sucesso da academia. Sob sua orientação, os atletas têm prosperado, mostrado desempenho excepcional e alcançado resultados de destaque tanto em competições nacionais quanto internacionais. É uma figura inspiradora e um pilar fundamental no sucesso do Snowland Academy.

Sobre a Gramado Parks

Fundada em Gramado, na Serra Gaúcha, a Gramado Parks é um dos maiores grupos de hospitalidade e entretenimento do país. É responsável por empreendimentos inovadores como o Snowland, primeiro parque de neve indoor do país, o Acquamotion, primeiro parque aquático termal da América Latina, ambos em Gramado, o Farol Porto de Galinhas, em Pernambuco, e a Yup Star, rodas-gigantes localizadas no Rio de Janeiro e em Foz do Iguaçu.

Com mais de 1.700 colaboradores, a empresa também tem três hotéis em Gramado (Bella, Exclusive e Buona Vitta), cinco restaurantes (Donalira, Donalira Lago Negro, Opiano, Don Milo Cucina e Signature), administra o Museu do Festival de Cinema de Gramado, conhecido por Palácio do Kikito, e possui salas comerciais do conceito de multipropriedade na Serra Gaúcha, Pernambuco, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro.