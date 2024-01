Atleta Brasileiro é destaque em Copa do Mundo de Para Ski Cross Country

O atleta brasileiro Cristian Ribera está com motivos de sobra para comemorar na Itália. Durante a Copa do Mundo de Para Ski Cross Country, realizada em Toblach, o competidor alcançou uma notável vitória ao conquistar a medalha de ouro na prova de Sprint e também garantir uma medalha de prata na prova de 5km.

O atleta de 20 anos, natural de Cerejeiras, Rondônia,, garantiu o ouro com uma prova de 2min52s51 para ficar com o título, que é o primeiro do Brasil na história da Copa do Mundo de Para Ski Cross Country.

“Me senti muito bem desde a classificatória, gostei do meu tempo. Na semifinal consegui controlar bem a prova e na final, força total pra conseguir esse ouro tão esperado, treinei muito e estou muito feliz com o resultado.” Comemora Cristian.

Ribera é um atleta promissor do para esqui cross country brasileiro. Ele conquistou o vice Campeonato Mundial em 2022 e a medalha de bronze em 2023 na prova de Sprint categoria Sitting masculino em 2023, além de já diversas outras medalhas na Copa do Mundo desde sua estreia no Circuito.

“A conquista dele é um marco para o esporte paralímpico brasileiro. É a primeira medalha de ouro do Brasil na Copa do Mundo de Para Ski Cross Country e mostra o potencial do país em esportes de inverno”, comenta Pedro Cavazzoni, CEO da CBDN.

Outros seis atletas brasileiros representaram o país nas provas rápidas do campeonato. Guilherme Rocha ficou com a 9ª colocação, Robelson Lula ficou na 14ª colocação, seguido por Wesley dos Santos em 15°. Kauê Morais, em sua primeira participação em Copa do Mundo, ficou na 32ª posição.