Atlas Schindler oferece bolsas de estudos para curso técnico de manutenção de elevadores

A Atlas Schindler – líder nacional em transporte vertical – anuncia a abertura de inscrições para o programa “Escola Técnica Atlas Schindler”, projeto de qualificação profissional para a formação de técnicos de manutenção de elevadores . Nesta edição, as cidades contempladas serão São Paulo, Campinas, Santos, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, além de duas novas localidades: Natal e João Pessoa.

Para se inscrever no programa, os candidatos devem ter, no mínimo, 18 anos de idade, completos na data da inscrição, ensino médio completo, e ter concluído ou estar cursando as áreas de elétrica ou mecânica, em caráter técnico. Além do curso completo, os alunos receberão uma bolsa auxílio de incentivo à educação no valor de R$ 1.500 no fim de cada mês concluído. Ao término do curso, será entregue um certificado emitido pela Atlas Schindler.

Com duração de quatro meses – de maio a setembro de 2025 – o curso terá carga horária de 30 horas semanais e será dividido em quatro módulos. Entre os temas abordados estão a segurança no ambiente de trabalho, funcionamento dos elevadores, seus componentes e métodos de manutenção preventiva, segurança dos clientes e produto, com ênfase na verificação e regulagem de componentes críticos a segurança do elevador, e os comandos e circuitos elétricos específicos dos elevadores.

No intervalo entre cada módulo, os alunos irão a campo para visualizar o trabalho dos técnicos especializados, assistindo na prática todo o conhecimento adquirido durante o curso.

O processo de seleção será conduzido pela Employer e as inscrições podem ser feitas pelo link. As informações e o edital do curso estão disponíveis no site da companhia.

“Oferecer uma especialização com esse nível de profundidade abre novas oportunidade para o desenvolvimento de talentos na área e, ainda, representa a nossa parcela de contribuição para a melhoria da mobilidade nas grandes cidades”, diz Luana Almeida, Gerente Geral de Treinamentos Técnicos da Atlas Schindler.

Para saber mais sobre a Atlas Schindler no Brasil, acesse o site e as redes sociais da empresa: www.schindler.com.br

Facebook: Link

Youtube: Link

LinkedIn: Link

Instagram: Link