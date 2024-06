Atlas da Violência mostra redução de homicídios em Diadema

O Atlas da Violência, estudo feito em parceria entre o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Avançada) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apontou redução dos índices de homicídios em Diadema. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (18).

A edição de 2019 mostrava que a cidade tinha uma taxa de 16,8 homicídios a cada 100 mil habitantes ao ano. O documento deste ano, que traz informações referentes a 2022, apresenta que Diadema registrou 14,2 homicídios em um grupo de 100 mil habitantes – inclusive pela queda total de homicídios, de 59 casos em 2019 para 31 casos agora.

E, segundo dados estatísticos da SSP (Secretaria de segurança Pública) do Estado, a queda dos registros de homicídios permanece em 2024, uma vez que, no primeiro quadrimestre deste ano, houve redução de 78% no número de homicídios dolosos, ou seja, quando há intenção de matar.

Para o secretário de Segurança Cidadã de Diadema, Deivid Couto, a queda é fruto do intenso trabalho do município em parceria com demais forças de segurança estaduais. “Em Diadema, conseguimos estabelecer uma relação de trabalho positiva, integrada, entre a Secretaria de Segurança Cidadã, a nossa Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Os números mostram que essa união é o melhor caminho para combater a criminalidade no nosso município”.

Couto também lembrou que há um investimento da Prefeitura em outras secretarias, como Educação, Assistência Social, Cultura, Esporte e Lazer, Saúde, e outras, para que haja ações coletivas de segurança pública preventivas e de promoção da cultura de paz.

A visão é compartilhada pelo tenente-coronel Ulmann, do 24º Batalhão da PM em Diadema. “A redução dos crimes contra a vida e contra o patrimônio na cidade de Diadema tem sido o fruto de um árduo e incessante trabalho de prevenção e repressão policial, no qual estão interligadas a GCM, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Técnico-Científica. Também é preciso considerar que as ações sociais e educativas promovidas pelo poder público e demais entes da sociedade civil têm contribuído consideravelmente para a melhoria da segurança em Diadema.”

As ações citadas pelo tenente-coronel envolvem a promoção de cultura de paz e uma política preventiva de segurança pública na cidade. Entre os destaques das ações da pasta estão a reativação da Central Integrada de Videomonitoramento, que concentra em um moderno centro de análise imagens de mais de 360 câmeras 24 horas por dia, as operações Paz e Proteção e Ponto Seguro, de combate aos pancadões em locais já identificados e assaltos em pontos de ônibus em horários estratégicos, a Patrulha Lei Maria da Penha, de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, além da valorização da GCM, com a contratação de novos agentes.

O delegado seccional de Diadema, Marcelo Dias, da Polícia Civil, enalteceu o investimento em tecnologia para efetivação das ações de combate à criminalidade na cidade. “Foram ferramentas adquiridas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado e pela Prefeitura, como drones e câmeras, que aceleram a investigação e proporcionam maior rapidez e confiabilidade da autoria do crime. Desta forma, perfaz a confirmação da prisão do indivíduo que comete o delito nas audiências de custódia pelo Judiciário.”