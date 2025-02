Ativistas em Londres protestam contra Tesla com adesivos e cartazes controversos

Um grupo de ativistas londrinos lançou uma campanha provocativa contra a fabricante de veículos elétricos Tesla, associando seu fundador, Elon Musk, a ideologias extremistas. A ação consiste na distribuição de adesivos que retratam Musk realizando uma suposta saudação nazista, uma imagem que gerou polêmica durante a posse do ex-presidente americano Donald Trump.

Os adesivos, que estão sendo colados em carros da Tesla estacionados nas ruas da capital britânica, trazem a mensagem: “Não compre um suasticarro”. Além disso, os ativistas também espalharam cartazes em paradas de ônibus, fazendo uma crítica contundente à empresa e sua liderança.

Os cartazes parodiam campanhas publicitárias da Tesla e fazem referências ao regime nazista na Alemanha, com o slogan: “Vai de zero a 1939 em três segundos. Tesla: o suasticarro”. Essa ironia busca evidenciar a conexão entre a marca e o crescimento da extrema direita na Europa, especialmente considerando o recente apoio de Musk ao partido Alternativa para a Alemanha (AfD), que obteve 20,8% dos votos nas eleições mais recentes, representando o melhor desempenho da extrema direita no país desde a Segunda Guerra Mundial.

A Tesla ocupa atualmente uma posição de destaque no mercado automotivo britânico. Em um comunicado à imprensa local, os ativistas expressaram sua preocupação com o avanço das ideologias extremistas no continente europeu. “A extrema direita está se espalhando pela Europa e Elon Musk está adorando isso. Ele tem apoiado figuras como Tommy Robinson [um candidato da extrema direita] e exigido novas eleições no Reino Unido. Não queremos seus carros nem sua política fascista”, afirmaram.

A ação dos ativistas não apenas reflete uma crítica à marca Tesla, mas também levanta questões mais amplas sobre o papel dos líderes empresariais no cenário político atual e as implicações de suas associações com movimentos extremistas.