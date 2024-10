Atividades para crianças agitam o Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro no fim de semana

O Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, instituições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em Campos do Jordão (SP), promovem uma programação repleta de atividades para as crianças nos próximos dias. Oficina de construção de pipas, palhaçaria e o projeto “Família no Museu” se destacam na agenda, que conta também com várias atividades educativas durante a semana.

No domingo (13), o Duo Agreste traz o show “A Arte do Não Certo” com o melhor da Música Popular Brasileira. Na terça-feira (15), o fotógrafo Marcio Scavone abre uma exposição fotográfica com diversas imagens em torno do projeto “Fuga”, de sua autoria. Confira, abaixo, todas as informações.

Família no Museu: Dominó de Esculturas

O dominó é um jogo clássico e atemporal. Em outubro, o Núcleo Educativo do Museu Felícia Leirner propõe aos visitantes a atividade “Dominó de Esculturas”, no qual um grupo de até quatro pessoas poderá jogar dominó, mas não da maneira clássica, buscando encontrar os números, mas sim o nome ou a imagem que corresponde a peça que está posta na mesa. É uma forma divertida de conhecer mais sobre as obras da escultora Felícia Leirner.

Datas: 12 de outubro (sábado)

Horários: às 11h

Entrada: inteira R$ 15 e meia R$ 7,50

Informações: (12) 3512-2508

Encontro com Arte: oficina de construção de pipa

Em celebração ao Dia das Crianças, o Museu e o Auditório convidam os visitantes a participarem de uma oficina especial de construção de pipas. Essa atividade lúdica oferece uma série de benefícios para as crianças, contribuindo para o desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo.

As pipas, brinquedos intergeracionais, proporcionam momentos de conexão entre adultos e crianças, favorecendo a troca de histórias e memórias. A criatividade é incentivada, permitindo que cada participante personalize sua pipa com cores vibrantes e designs únicos. São 15 vagas, que podem ser reservadas pelo número (16) 98242-0999.

Data: 12 de outubro (sábado)

Horário: às 11h

Entrada: inteira R$ 15 e meia R$ 7,50

Informações: (12) 3512-2508

Encontro com Arte: “Tem Palhaço Aí”

Ainda em torno do Dia das Crianças, o Museu e Auditório apresentam a intervenção “Tem Palhaço Aí”, criada pelo renomado grupo La Cascata Cômica em 2023. A intervenção tem encantado e divertido públicos por onde passa com seu inconfundível toque de alegria e humor. Com uma proposta dinâmica e envolvente, a intervenção leva sorrisos e descontração, utilizando a magia dos palhaços e o ritmo contagiante da música para criar experiências inesquecíveis.

Data: 12 de outubro (sábado)

Horário: às 14h

Entrada: inteira R$ 15 e meia R$ 7,50

Informações: (12) 3512-2508

Domingo Musical: “A Arte do Não Certo”

O Duo Agreste traz ao palco o show “A Arte do Não Certo”, uma homenagem à alma brasileira através de melodias de alcance universal. Com arranjos originais e uma interpretação emotiva, o duo revisita clássicos da Música Popular Brasileira, transformando cada canção em uma experiência única. A apresentação, embora intimista, transborda energia e entrega artística.

Data: 13 de outubro (domingo)

Horário: às 11h

Entrada: gratuita

Família no Museu: Estampando a Natureza

Você conhece a flora que cerca os espaços do Museu e Auditório? Nesta oficina, o Núcleo Educativo convida o público para conhecer um pouco mais sobre a flora da Mata Atlântica e ainda ter a oportunidade de estampar uma ecobag utilizando a técnica de stencil. São 10 vagas e as inscrições devem ser feitas pelo número (16) 98242-0999.

Data: 13 de outubro (domingo)

Horário: às 11h

Entrada: gratuita

Exposição fotográfica “Fuga”, de Marcio Scavone

No mês de outubro, o Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro exibem a exposição fotográfica “Fuga”, assinada pelo fotógrafo Marcio Scavone, diretor e criador do Festival Campos de Luz.

Marcio Scavone começou a fotografar profissionalmente aos 16 anos de idade, como assistente do fotógrafo modernista catalão Marcel Giró. Estudou na University of West London, na Inglaterra, nos anos 1970. Seus retratos de personalidades brasileiras como Pelé, Oscar Niemeyer, Fernanda Montenegro, Jô Soares e Roberto Burle Marx tornaram-se referência na fotografia brasileira.

Datas: 15 a 31 de outubro

Horário: às 11h

Entrada: inteira R$ 15 e meia R$ 7,50 (gratuita aos domingos)

Informações: (12) 3512-2508

Oficina de Braille (atividade em São José dos Campos/SP)

A oficina de Braille tem como objetivo inspirar e motivar profissionais de diversas áreas interessados no tema da deficiência visual. Durante a oficina, será apresentada uma breve introdução ao histórico do código criado pelo francês Louis Braille no século XIX, sua estrutura básica e a lógica do sistema.

Além disso, a oficina conduzida pela professora Marta Maria Donola Victorio oferecerá orientações práticas para a criação de materiais adaptados ao ensino do Braille feitos de matéria-prima reciclada. Para participar, é necessário fazer inscrição pelo link abaixo.

Data: 16 de outubro (quarta-feira)

Horário: às 14h

Local: Museu do Folclore de São José dos Campos (Av. Olivo Gomes, 100, Santana – São José dos Campos/SP)

Informações: (12) 3512-2508

Inscrições: https://forms.gle/ed4JfyECey5FQaVf9

Confira informações completas da programação no site das instituições.

Outras atividades no mês de outubro

Família no Museu: Flores Decorativas com Caixa de Ovo (atividade on-line)

Data: 15 de outubro, às 18h, nas redes sociais das instituições

Festival Internacional de Fotografia de Campos do Jordão (Campos de Luz)

Datas: 18 a 20 de outubro

Saiba mais: festivalcamposdeluz.com.br

Família no Museu: Estampando a Natureza

Datas: 19 e 26 de outubro, às 11h e às 15h (no dia 26, somente às 15h)

Domingo Musical: Vozes da SEA – Brincando com as Notas

Data: 20 de outubro, às 11h

Família no Museu: Estampando a Natureza (atividade virtual)

Data: 22 de outubro, às 18h

Fora da Caixa: Memória Viva (atividade externa)

Data: 26 de outubro, às 10h

Domingo Musical: Show “Influências”, com Eric Lujan

Data: 27 de outubro, às 11h

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

O Museu Felícia Leirner e o Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão, instituições do Governo do Estado de São Paulo administradas pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em parceria com a ACAM Portinari – Organização Social de Cultura, foram inauguradas em 1979 e ocupam aproximadamente 35 mil metros quadrados dentro de um fragmento de Mata Atlântica.

A atuação das instituições se dá em três eixos: nas artes visuais, com as 88 esculturas de Felícia Leirner, considerado um dos acervos do gênero mais importantes do Brasil; na música, por meio do Auditório, palco do mais importante festival de música clássica da América Latina; e no patrimônio ambiental, representado pela reserva no entorno dos equipamentos.

Endereço: Avenida Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista.

Funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 18h (segunda, fechado à visitação)

Informações: (12) 3512-2508 ou [email protected]

Entrada: inteira R$ 15 e meia R$ 7,50 (estudante e idoso) – gratuita aos domingos (clique aqui e conheça a política de gratuidade)