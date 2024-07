Atividades lúdicas no Espaço de Brincar estimulam o desenvolvimento infantil

Durante o mês de agosto, o Sesc São Caetano oferece um convite especial para todas as crianças de 0 a 6 anos e suas famílias explorarem um ambiente repleto de diversão e aprendizado no Espaço de Brincar, trazendo experiências lúdicas e criativas que não apenas entretêm, mas também promovem o desenvolvimento infantil e fortalecem os laços familiares.

As atividades são totalmente gratuitas e abertas à todos. Os horários de funcionamento são de segunda a sexta, das 9h às 20h, e aos sábados e feriados, das 9h às 17h30.

Destaques das atividades programadas:

Momento de Relaxar para mães, avós, pais, bebês, crianças e babás

Com Maria Gabriela, educadora Sesc

dias 2 e 17 de agosto, das 10h30 às 11h30.

Senhas 30 minutos antes

Ninho – Instalação Musical Brincante

Com Ateliê Passarada

dia 3 de agosto das 14h às 17h

Instalação sonora-visual-brincante. O brincar como experiência multissensorial e poética na primeira infância. Acolher a curiosidade, o corpo e o olhar como impulsos de movimento, toque, contemplação e criação. Uma experiência sensorial integrando as linguagens da música, das artes visuais e da performance com o encanto dos bonecos e a cultura popular brasileira – mamulengos e marionete de fio.

Ateliê Ueba!

Com Maria Gabriela, educadora Sesc

dias 8 e 22 de agosto, das 10h30 às 11h30

No Ateliê uEBa! as crianças são as protagonistas. É um convite para experimentar, criar, manusear diversos materiais, ampliar o repertório das texturas e sentir os desafios e os prazeres da construção coletiva, que surge também da convivência entre as diferentes pessoas adultas e crianças envolvidas

Ilhas Sonoras

Com Ateliê Passarada

dia 10 de agosto das 10h às 13h.

Uma instalação sonora visual a partir de interações poéticas e sensíveis entre sons, olhares e desenhos em um encontro de composições em tempo real. A partir da fruição de estações sensoriais guiadas pelo som e narrativas estéticas, o público é convidado para habitar ilhas sonoras ativadas e mediadas pelos artistas.

Construção e Invenção de Objetos Sonoros

Com Ateliê Passarada

dia 17 de agosto das 10h às 13h.

A partir de materiais inusitados, como canos de conduíte, tecidos e fitas, a oficina propõe a construção de instrumentos musicais de efeitos percussivos e de sopro: roda de chuva, reco maracá, cobra dos ventos, trombetas mágicas entre outras invenções resultando na realização de uma grande roda brincante musical.

Paisagens Móveis

Com Ateliê Passarada

dia 24 de agosto das 10h às 13h.

Entre caminhos, o corpo move, atravessa e brinca com tecidos, cores, texturas e sons. Habitar a instalação para jogar, mover e dançar camadas sonoras e visuais. O sensível como amuleto comunicativo. A poesia como matéria prima do encontro. Instrumentos de composição da paisagem sonora da proposta: viola de cocho, kalimba, lira, escaleta e efeitos de percussão geral.

Chapéu de Fitas

Com Ateliê Passarada

dia 31 de agosto das 10h às 13h

Instalação brincante reunindo a magia estética da cultura popular brasileira e sua manifestação do chapéu de fitas reunindo proposições brincantes com o manuseio e exploração de objetos e dispositivos de movimento e som, como bambolês de fitas, pandeirão, violas brasileiras e estandarte, além da presença de bonecos tradicionais que permeiam as manifestações populares brasileiras.

Venha fazer parte deste universo de descobertas e alegria no Espaço de Brincar do Sesc São Caetano. Para mais detalhes sobre as atividades e programação completa, acesse www.sescsp.org.br/saocaetano.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Data: sábados de agosto

Recomendação etária: de 0 a 6

Senhas: Grátis

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br/saocaetano