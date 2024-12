Atividades imperdíveis no Sesc São Caetano em dezembro

O mês de dezembro chega repleto de opções no Sesc São Caetano, com uma programação diversa que promete envolver todas as idades e interesses. De espetáculos teatrais interativos a oficinas de sustentabilidade, passando por ações de incentivo à leitura, atividades ao ar livre e feira de arte, o Sesc reafirma seu compromisso em compartilhar cultura, lazer e educação, de forma acessível à todas as pessoas.

A programação inclui atrações como o espetáculo Teatro à La Carte, onde o público define o desenrolar da história. Os amantes da literatura poderão aproveitar a BiblioSala, enquanto os interessados em práticas sustentáveis e artesanato terão oficinas que incentivam o reaproveitamento e a consciência ambiental.

Confira os destaques e planeje-se para vivenciar o melhor do Sesc São Caetano neste mês especial!

Artes Visuais e Feiras Criativas

II Feira ABC Arte

Dezesseis artistas do ABC que integraram a programação do Ateliê e Espaço Cultural Natureza Impressa entre 2023 e 2024 reúnem-se na II Feira ABC Arte, que tem como objetivo conectar e promover a circulação da arte brasileira produzida por artistas da região.

Dia 7/12, sábado, das 10h às 17h

Gratuito

Literatura e Leitura

BiblioSala: Empréstimos e Consultas

Faça o cadastro e leve para casa obras literárias por meio do serviço de empréstimo da BiblioSala.

Segundas, sextas e sábados, das 9h às 13h e das 14h às 17h, com empréstimos até o dia 29 de novembro; consultas e devoluções até o dia 20 de dezembro

Gratuito

Histórias Cruzadas

Rodas artísticas com contação de histórias e música, onde contadores e um músico compartilham narrativas da tradição oral, convidando o público a participar com seus próprios causos. O tema desta vez é “Contos sobre alianças”, com a participação de Giuliano Tierno, Ana Luisa Lacombe e do músico convidado Raphael Maureau.

Dia 7/12, sábado, às 11h

Gratuito

Meio Ambiente e Sustentabilidade

Clube da Horta: Ciclo de Oficinas Agroecológicas

Com o Coletivo Dente de Leão, aprenda práticas sustentáveis, como a criação de solos inspirados na floresta (solo serrapilheira) para proteger e nutrir o solo.

Dia 7/12, sábado, das 14h às 16h

Gratuito

Teatro

Teatro à La Carte

Uma experiência interativa com a companhia Santa Víscera, onde o público escolhe as cenas e decide o andamento da história. No cardápio, grandes obras da literatura, como O Pequeno Príncipe, As Aventuras do Capitão Tormenta e textos de Érico Veríssimo e Gabriel García Márquez.

Dia 7/12, sábado, das 16h30 às 17h30

R$ 40,00 / R$ 20,00 / R$ 12,00

Cinema e Vídeo

Lançamento da Websérie Visões do Tijucussu

Conheça uma nova narrativa visual sobre o território e sua diversidade cultural, a partir de cinco memórias e histórias, em risco de apagamento, da cidade de São Caetano do Sul..

Dia 18/12, quarta, das 19h às 21h

Gratuito

0 a 6 anos

Espaço de Brincar

Programa que fortalece a brincadeira como direito da infância, com experiências lúdicas e educativas para crianças de 0 a 6 anos e suas famílias. Oferece vivências pautadas em cidadania, sustentabilidade e convivência, com apoio de educadores.

Segunda a sexta: 9h às 20h30 Sábados: 9h às 17h30

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí, 554 – Santa Paula – São Caetano do Sul

Dias: dezembro

Recomendação etária: Livre

Ingresso:consulte pelo portal sescsp.org/scaetano

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br/saocaetano