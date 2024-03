Atividades gratuitas de Páscoa para as famílias na Zona Sul

O Mais Shopping, localizado próximo à estação Largo Treze do metrô, em comemoração à Páscoa, promove a chegada do Coelho e seus amigos, em uma homenagem ao clássico Alice no País das Maravilhas, com a Alice, o Chapeleiro Maluco e outros cosplays icônicos, no dia 24, além da tradicional Caça aos Ovos nos dias 29 a 31 de março, às 14h.

A tão esperada chegada do Sr. Coelho, contará com oficinas de pintura e distribuição de chocolates, e as crianças também terão a oportunidade de tirar fotos e fazer um cortejo pelo shopping com toda turma. Já a ação de Caça aos Ovos se tornou uma tradição entre os frequentadores do empreendimento, por ser gratuita e dar a oportunidade para que crianças, de até 12 anos, possam participar de uma atividade diferente na data.

Serviço: Chegada do Coelho

Data: 24 de março

Horário: 14h

Local: Praça de Eventos, Piso Santo Amaro

Serviço: Caça aos Ovos

Data: 29, 30 e 31 de março

Horário: Das 14h às 18h

Morumbi Town Shopping

Atenção amantes de chocolate, a época mais gostosa do ano está chegando. Pensando nessa data tão deliciosa, o Morumbi Town Shopping promove um evento especial, a Chegada do Coelhinho no dia 30/03.

O evento acontece a partir das 15h e conta com diversos personagens para interagir com as crianças, distribuição de brindes e no final, nossos clientes participarão de um meet and greet com o Coelho da Páscoa e toda a sua turma.

Serviço: Chegada do Coelhinho da Páscoa

Data: 30 de março.

Horário: a partir das 15h.