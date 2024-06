Atividades culturais reforçam trabalho social do Mulheres em Movimento de Diadema

Discutir o papel da mulher, como mãe e pessoa que luta pelos seus direitos, foi um dos temas trabalhados em maio último nas salas de ginástica do Programa Mulher em Movimento (PMM) de Diadema.

A ação municipal promoveu, ainda, outras atividades extraclasses, entre elas, passeios culturais, que muito contribuíram para trazer aos participantes do programa mais lazer, interação e novos conhecimentos.

No último dia 26 de maio um grupo de 50 alunas do PMM estiveram na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo, onde conheceram a Rota da Uva e regiões do município produtoras de frutas. Ao visitar algumas adegas da rota turística, as alunas degustam diversos tipos de vinhos, fizeram compras e aprenderam um pouco mais sobre a bebida considerada a mais refinada mundialmente.

Outro passeio realizado em maio (18/5) foi a visita ao Centro de Tradições Nordestinas (CTN), no bairro do Limão, em São Paulo. Acompanhadas de professores do programa, 180 frequentadoras das várias salas de ginástica foram conhecer o local, que é uma referência nordestina na Capital. Lá saborearam pratos típicos como: Baião de Dois, Carne Seca e Sarapatel e usufruíram da estrutura do CTN, que abriga capela, museu, brinquedoteca, parque de diversões e shows de Forró.

Concurso – Participantes do Mulheres também estiveram presentes no concurso “Mister e Miss Terceira Idade de Diadema”, organizado pela Prefeitura. Cinco alunas do projeto – Maria de Fatima Pereira, Marisa Pereira Cesário, Rita de Cassia da Silva Cordeiro da Luz, Vera Regina Calegari e Maria Silvia de Oliveira – concorreram ao certame que foi realizado em 26 de maio último, no Teatro Clara Nunes, com objetivo de promover a autoestima e quebrar preconceitos contra pessoas com mais de 60 anos.

Os eventos extraclasses do Mulheres em Movimento são constantes e no caso dos passeios, que também envolve idas a teatros, cinemas, espaços de cultura e hotéis fazendas, os integrantes se cotizam e bancam as atividades. Em média, as turmas de alunas que frequentam as 16 salas de ginásticas realizam dois passeios por semestre e, em muitos deles, também participam familiares e amigos das alunas.

“Todas essas ações têm o propósito de promover integração e o sentimento de grupo. O PMM tem, ainda, uma grade de eventos próprios, que são realizados durante todo o ano e muitos já se tornaram tradicionais em Diadema. É o caso da Festa Junina e do Baile do Mulheres que são abertos a comunidade”, conta a coordenadora Andreia Geraldo.

Em atividades recentes o “Grupo de Dança/ GPT Mulheres em Movimento”, participou, como convidado, do Festival Ginga Brasil, em São Paulo, e no último dia 29 de maio, no Clube Mané Garrincha, em Diadema, integrantes do programa estiveram no Dia do Desafio, realizado pela rede Sesc. A ação esportiva é uma campanha mundial, que chama a atenção de todos para a importância da atividade física regular.