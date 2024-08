Atividades culturais e recreativas enriquecem férias de adolescentes da Fundação CASA de São Bernardo

Durante as férias escolares, os adolescentes da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) São Bernardo I participaram de uma série de atividades culturais e recreativas, incluindo um animado campeonato de futebol de videogame e uma saída cultural para assistir ao filme “Deadpool & Wolverine”.

No final de julho, a equipe do centro socioeducativo organizou um campeonato de videogame com o popular jogo de futebol FIFA. A competição contou com a participação de 20 adolescentes e quatro servidores. A disputa foi acirrada, especialmente na reta final, na qual os participantes demonstraram suas habilidades com os controles. Os vencedores foram premiados com medalhas de ouro, prata e bronze, em reconhecimento ao seu desempenho e dedicação.

Vencedores do campeonato de videogame foram premiados com medalhas/ Divulgação

Além do torneio, três adolescentes selecionados pela equipe de referência do centro socioeducativo participaram de uma saída cultural a um shopping em Praia Grande, onde assistiram ao filme “Deadpool & Wolverine”. Essa atividade proporcionou uma experiência enriquecedora no campo audiovisual, destacando o cinema como uma rica fonte de cultura e informação, além de estimular o desenvolvimento de senso crítico, estético e cultural dos jovens.

A diretora do CASA São Bernardo I, Shirlei Claudino da Silva, afirmou: “É de extrema importância oferecer atividades culturais e recreativas para nossos adolescentes, pois são essenciais para o seu desenvolvimento. Essas atividades promovem diversão, integração e incentivam o aprendizado e o pensamento crítico”.

“Estamos comprometidos em criar um ambiente enriquecedor para os jovens, onde eles possam crescer e se desenvolver de maneira saudável e positiva. Iniciativas como o campeonato de videogame e a ida ao cinema são partes importantes desse esforço, pois ajudam a fomentar habilidades sociais, culturais e cognitivas”, reforçou a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto.