Atividades complementares beneficiam 3,7 mil alunos da rede municipal de Santo André

As atividades complementares dos Cesas (Centros Educacionais de Santo André) começaram a programação do ano nesta semana com aproximadamente 3,7 mil estudantes do ensino infantil e fundamental da rede municipal. Com modalidades variadas oferecidas de maneira gratuita, os cursos possibilitam a ampliação do conhecimento e o desenvolvimento das crianças.

São 26 as atividades complementares oferecidas: teatro, ioga, dança, balé, taekwondo, boxe, artes visuais, grafite, violino, futsal, vivências aquáticas, futbaby, musicalização, ginástica, capoeira, basquete, circo, handebol, funcional, atletismo, xadrez, meditação, percussão, jogos cooperativos e kung fu.

Essas modalidades são ofertadas nas 12 unidades dos Cesas (Vila Sá, Santo Alberto, Parque Erasmo, Parque Novo Oratório, Vila Floresta, Vila Linda, Palmares, Humaitá, Jardim Irene, Cata Preta, Jardim Santo André e Parque Andreense), mediante inscrição, em procedimento bastante concorrido.

Para se inscrever, basta ir até o Cesa mais próximo e preencher a ficha de matrícula apresentando documento dos responsáveis e comprovante de residência. O atendimento é de segunda-feira das 8h às 20h, de terça a sexta, das 7h às 22h, e de sábado e domingo, das 8h às 17h.

“Os cursos proporcionados por nossa equipe nos Cesas não apenas enriquecem o conhecimento, mas também impulsionam o desenvolvimento dos nossos alunos, estabelecendo uma conexão essencial entre a comunidade e a escola. O êxito desse projeto é tão expressivo que, ao término do ano letivo, promovemos um evento, com a participação dos familiares dos alunos, para que todos possam testemunhar o progresso das atividades educacionais oferecidas em nossa rede de ensino”, destaca o secretário de Educação, Almir Cicote.

Cesas – Os Centros Educacionais de Santo André são complexos que reúnem Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental), creche, centro comunitário e biblioteca de uma região para realização de ações complementares. São espaços especialmente pensados para o público da rede de Educação, porém preparados para o desenvolvimento de atividades educacionais, de formações artísticas, esportivas, pedagógicas e culturais com vocação para o desenvolvimento cognitivo, cultural, motor, afetivo e social.

Além do ensino regular nas Emeiefs e creches, e também cursos para os alunos da rede municipal em horário complementar ao das aulas, são realizadas aulas de reforço aos alunos da rede para recuperação do déficit de aprendizagem, assim como oficinas e atividades para a comunidade.

Confira os telefones e endereços dos Centros Educacionais de Santo André para mais informações dos cursos e documentos necessários para matrícula:

Cesa Cata Preta – Estrada da Cata Preta, 810 – Tel: 3356-7729

Cesa Jardim Santo Alberto – Rua Petrogrado, s/n – Tel: 4975-1707

Cesa Jardim Santo André – Rua dos Dominicanos, 1250 – Tel: 4453-0907

Cesa Vila Palmares – Rua Armando Rocha, 220 – Tel: 4991-4099

Cesa Parque Andreense – Rua Astorga, s/n – Tel: 3356-7766

Cesa Parque Erasmo – Rua Ipanema, 253 – Tel: 4479-0992

Cesa Parque Novo Oratório – Rua Tanganica, 385 – Tel: 4479-0303

Cesa Vila Floresta – Rua Paritins, 344 – Tel: 3356-7777

Cesa Vila Humaitá – Rua Guerra Junqueira, 366 – Tel: 4458-4011

Cesa Vila Linda – Rua Rolândia, 115 – Tel: 4452-1799

Cesa Vila Sá – Avenida Nova Iorque, s/n – Tel: 4997-7557

Cesa Jardim Irene – Rua Caminho dos Vianas, s/n – Tel: 4451-1329