Atividade econômica de micro e pequenas empresas cresce pela sexta vez em São Paulo

Levantamento recente revela que 2024 vem sendo um ano de crescimento para micro e pequenos negócios do estado de São Paulo. Em agosto, o ISM (Índice SumUp do Microempreendedor), que mede a atividade econômica desse perfil de negócios, subiu pela sexta vez consecutiva e atingiu 109,84 pontos no período.

O patamar de agosto é o maior atingido pelo indicador em todo o ano e representa uma alta de 11,27% nas vendas em comparação a janeiro de 2024.

O crescimento contínuo na atividade econômica de micro e pequenas empresas se justifica por vários fatores, como a retomada de atividades num cenário de superação da pandemia e a diminuição do desemprego de 0,9% segundo o IBGE, com dados do primeiro trimestre.

Como funciona o levantamento do ISM?

O ISM existe desde 2019. Surgiu em um cenário de falta de estimativas reais e justas sobre a atividade econômica dos micro e pequenos negócios brasileiros.

O levantamento é feito mensalmente e considera diversos fatores para criar dados confiáveis e relevantes desses negócios, que compõem a maioria das empresas brasileiras. Entre os fatores, destacam-se:

Volume de vendas processadas pelos produtos da SumUp (maquininhas, apps de pagamento, etc.).

Sazonalidade.

Diferenças demográficas (pois cada estado se comporta economicamente de uma forma).

Participação de cada estado no PIB.

Repercussão e projeções

Dada a sua riqueza de informações, o índice tem ganhado notoriedade. Empresas e personalidades políticas e econômicas têm adotado o índice como base informativa para corroborar teses, atualizar representantes e participantes ativos do mercado.

Para o segundo semestre, espera-se números ainda maiores devido a novembro e dezembro, dois dos melhores meses para o comércio, fecharem um ano que já apresenta resultados positivos. Mas, exatamente por isso, é que o começo do semestre tende a ser de cautela e preparação.

Vale ressaltar que o índice não usa dados confidenciais e está em conformidade com a LGPD, e para conferi-lo com mais detalhes, basta acessar o ISM e acompanhar sua trajetória econômica nos últimos meses.

Sobre a SumUp

A SumUp é uma companhia global de serviços financeiros que oferece um ecossistema de soluções para microempreendedores, como maquininhas de cartão, conta digital pelo SumUp Bank, empréstimos e links de pagamento, entre outros produtos.

Há 11 anos empoderando empreendedores ao redor do mundo, a SumUp atende mais de 4 milhões de micro e pequenos negócios em mais de 36 mercados na Europa, nos Estados Unidos, na Oceania e na América Latina. No Brasil, está presente desde 2013 empregando 950 pessoas, sendo 49% mulheres e 26% LGBTQIAP+, com uma liderança 44% feminina.